Удариха джакпота! Март ще е златен период за 5 зодии

Пет зодиакални знака ще имат най-добрите хороскопи през целия месец март 2026 г.

Мощното лунно затъмнение в Дева на 3 март връща човек или послание от миналото, показвайки ни защо трябва да бъдем по-търпеливи с плановете си. Венера навлиза в Овен на 6-ти, превръщайки сферата на любовта в нещо като спорт. Юпитер става директен на 10-ти, учейки ни на значението на състраданието и това да бъдем до другите.

Новолунието в Риби на 18-ти се усеща като ново начало. Ние не само можем да мечтаем, но и да се борим за мечтите си, особено когато Слънцето навлиза в Овен на 20-ти - същия ден, в който Меркурий става директен. На 30-ти Венера влиза в Телец - своя дом, прекрасна позиция за планетата на любовта, в която тя може да разцъфти. Въпреки всички възходи и падения този месец, тези зодиакални знаци намират начин да просперират.

1. Риби

Дори с пълнолунното затъмнение в сродния ви знак Дева на 3-ти, Риби, месец март е много обещаващ за вас. Все още сме във вашия зодиакален сезон до 20-ти, когато Слънцето навлиза в Овен. Новолунието във вашия знак на 18-ти носи прекрасни нови начала, а когато Меркурий стане директен на 20-ти, можете активно да започнете да работите към целите си.

Имате най-добрите хороскопи през целия месец, защото март поставя акцент върху любовта и романтиката, като затъмнението ви напомня да защитавате границите си, когато усетите, че гледате през „розови очила“. Юпитер става директен на 10-ти – вълнуващ период, в който се чувствате по-уверени в любовта. Можете да усетите ново начало в сектора на партньорствата.

За онези, които са по-фокусирани върху създаването на лична магия, въображението и творческата енергия са на ваша страна. Март носи усещане за сила, а преминаването на планетите в Овен ви помага да откриете своята смелост. Венера в Овен на 6-ти ви показва стойността на парите, а когато Слънцето се присъедини към благотворната планета на 20 март, настъпва просветляващ момент, който ви напомня за собствената ви ценност.

2. Овен

Март е вълнуващо преживяване за вас, Овни, тъй като изграждате стабилна основа. Със Сатурн във вашия знак, работата, която вършите сега, е предопределена да се развие в прекрасни творения през следващите години. Пътят няма да бъде напълно лесен, но вие не се страхувате от предизвикателства.

След Пълнолунието на 3-ти нещата стават по-сериозни в работния ви сектор. Подгответе се за промени. Може да се наложи да промените графика си през следващите седмици, тъй като рутината се трансформира, но със Сатурн наблизо сте готови да се адаптирате. Венера влиза във вашия знак на 6-ти, носейки позитивност, нови връзки и вълна от любов към себе си. С Новолунието в Риби на 18-ти може да се върнете мислено към миналото и да възстановите връзки със стари приятели или романтични партньори.

Слънцето навлиза във вашия знак на 20-ти, носейки подкрепа и блестящи идеи, които ви помагат да се справите с предизвикателствата. Меркурий става директен същия ден, което ви помага да съберете парчетата и да продължите напред. Учите много за ролята си в професионалната сфера, а Слънцето и Венера ви насърчават да поемете лидерството.

3. Лъв

Лъвове, Пълнолунието в Дева на 3-ти е време да обмислите финансовите си цели през сезона на Риби. Венера влиза в Овен на 6-ти, улеснявайки пътуванията и изследването на нови хоризонти, но ретроградният Меркурий може да причини забавяния, затова планирайте внимателно.

Юпитер става директен на 10-ти, когато се чувствате по-свързани със света на мечтите си. Интуицията ви също се засилва. Ново пътешествие ви очаква след Новолунието в Риби на 18-ти, което ви показва към какво да се стремите. Макар да сте склонни да размишлявате, най-добре е да действате, когато Меркурий стане директен на 20-ти.

Сезонът на Овен започва на 20-ти и е прекрасен период за онези в академичната сфера. Имате повече идеи от всякога, а Сатурн в сроден знак ви помага да ги структурирате. Възможно е и да започнете ново обучение. Венера влиза в Телец на 30-ти, задавайки тон за следващия месец – по-строг и изискващ, но усилията ви ще си струват.

4. Стрелец

Макар сезонът на Риби да носи много промени, Стрелци, вие имате едни от най-добрите хороскопи през месеца, тъй като се чувствате по-подготвени сега, когато Сатурн е в нова територия. Пълнолунието в Дева на 3-ти носи промени в кариерния ви сектор. Ментори могат да си тръгнат, началници да се сменят или да получите повече отговорности. Въпреки това знаете как да се справите с тези промени, а Сатурн в Овен ви дава необходимата упоритост, за да успеете.

Юпитер, вашият управител, става директен на 10-ти, създавайки повече баланс и стабилност. Край на объркването. Получавате нова посока за изследване, а Новолунието в Риби на 18-ти ви помага да възродите история от миналото или да поемете нови роли у дома.

Слънцето влиза в Овен на 20-ти, засилвайки харизмата и въображението ви. Меркурий става директен същия ден, премахвайки неяснотите в решенията ви. В края на месеца, когато Венера навлиза в Телец на 30-ти, осъзнавате стойността на хората, с които работите. Енергията на сътрудничеството се разширява.

5. Скорпион

Сезонът на Риби е много романтичен период, който ви показва какво сте готови да приемете в отношенията си, Скорпиони. Пълнолунието в Дева на 3-ти насочва вниманието ви към приятелствата, тъй като настъпват промени в социалните ви кръгове. Възможно е също да срещнете хора от миналото заради ретроградния Меркурий.

Любовта става по-смела, когато Венера влиза в Овен на 6-ти. Когато Юпитер стане директен на 10-ти, е време да вземете решение относно проект или образователно начинание. Повече яснота ще настъпи, когато Меркурий стане директен на 20-ти – същия ден, в който Слънцето влиза в Овен. Новолунието в Риби на 18-ти ви помага да се свържете отново с творческите си стремежи, а последните дни от сезона на Риби засилват креативността и увереността ви.

На 30-ти Венера навлиза в партньорския ви сектор в знака Телец. Подгответе се за нови връзки в живота си. Тази енергия ви поставя в центъра на вниманието, докато околните започват да ценят вашия чар и магнетизъм.

