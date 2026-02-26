Напрежение и обрати в "Ергенът"! Коя дама си тръгна първа

Напрежението в имението на любовта достигна връхната си точка по време на първата церемония на розата в Шри Ланка в „Ергенът“ сезон 5. Тази вечер една дама не получи роза.

Тази вечер „математиката не е лесна“. В имението вече имаше 8 дами с рози и 14 без, а ергените тепърва щяха да разберат с колко рози разполагат. Развръзката? Общо 13 рози – което означаваше, че само една жена ще напусне имението.

Тази седмица Кристиян се оказа „богатият ерген“, след като спечели интелектуалното състезание и получи правото да раздаде 5 рози. Стоян и Марин разполагаха с по четири. Важно уточнение – по време на церемонията една дама не може да получи роза от повече от един ерген.

На диваните вече стояха шестте дами с червени рози и двете нови момичета с черна роза. Интересен казус беше Пламена – с роза от Стоян от миналата седмица и с роза от Марин от предния ден, тъй като между двете не е имало церемония, която „метафорично казано да убие силата на първата“.

Когато Крис каза: „Доника, заповядай“, в редиците на дамите се появи напрежение. Следваща беше Анастасия.

Илияна прие своята роза от Стоян спокойно, а Михаела прие роза от Марин, като призна, че вече го усеща „една идея по-близък“ и вярва, че вървят „в много правилна посока“.

Един от най-напрегнатите моменти настъпи, когато Стоян подаде роза на Вероника. Реакцията не закъсня: „Стоян успя да ме изпревари с Вероника, което определено не го очаквах. За пореден път… нарушен брокодекс.“

Имаше и напълно неочаквани избори. При поканата към Мануела се чу признание: „До сега буквално не съм забелязвал изобщо да сме си говорили. Не знам откъде ми дойде, много странно беше“, както сподели Стоян. Тя обаче прие розата с усмивка и по-късно сподели, че е усетила вниманието му през вечерта.

В крайна сметка само Белослава не получи цвете. Раздялата ѝ с ергените премина с прегръдки и пожелания за успех, но и с горчив коментар:

„Мисля, че за пореден път се вижда, че мъжете предпочитат фалшивото. Не фалшивото външно… но фалшивото вътрешно. Жените, които са с маска.“

