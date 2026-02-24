Венета Райкова изгони гаджето! Причината е смайваща

Венета Райкова явно пак иска да бъде под прожекторите.

Или наистина нещо се е случило с личността й, тревожат се феновете й. Понеже блондинката съобщи, че е „натирила гаджето си“, а причината не е изневяра или несходство в характерите, а астрологията.

Знаем, че в последно време русокоската от Попово напълно е луднала по тази наука, по правенето на магии, дори пусна карти с такава тематика.

В социалните мрежи бившата водеща на „Преди обед“ обяви, че влиза в Коридор на затъмненията с водолейска енергия за свобода и втрещи всички. Заради което напуснала гаджето си, за да започне нов живот от 3 март, когато коридорът се затвори.

Преди това Венета Райкова не спираше да се хвали, че има нов мъж в живота си, който си дошъл от чужбина, за да се грижи за нея, когато се разболяла от грип. След това пусна снимки от екскурзията им до Дубай, където влюбените стояха десетина дни. И дори намекна за сватба. Само че нито веднъж не показа новия си мъж, заради което мнозина се усъмниха, че такъв изобщо съществува.

„Реших да съм без гадже, понеже е време за нов живот!В Коридорът влизам сама, за да видя как ще изляза от него“, написа блондинката в нета.

Тя обясни, че се съсредоточава върху себе си и новите си цели, като оставя любовните драми настрана, докато звездите не й кажат друго.

