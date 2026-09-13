Георги Тошев с ново разкритие за Венета Райкова
Каза още истини за бившата си колежка
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Каза още истини за бившата си колежка
Всички са го чували, но никой не го е виждал
Говори се за рокади в предаването
Хората вече се питат добре ли е тв водещата
Писателката разби един от най-големите митове около пророчицата
И дава акъл на жените как да поддържат младостта си
Писателката сподели в социалните мрежи кадри, които предизвикаха коментари и реакции
и да бягат от магиите, които враговете им правят
Петър Дочев дори стигна до директно обвинение
Ето какво разкри писателката за себе си
Въобразявайки си, че е велика водеща
Изплю камъчето и за Пешко
Писателката и водеща развълнува последователите си
Изглежда, че тя отново е готова да започне отначало
През последните дни тя публикува снимки от Париж, където вероятно се отдава на релакс след раздялата с Би Ти Ви
Bенета Райкова да седне в стола на водещия на "Вечерното шоу на Слави" по тв "7/8". Това предложение набира скорост в социалните мрежи, след като уста...
Ще плаче ли народът, като я чуе
Журналистката няма да бъде повече автор и водещ на „Преди обед“
Водещата на седмото небе
Опита да внесе яснота защо не е на екран