Венета Райкова каза истината за Ванга

Венета Райкова разби един от най-големите митове около Ванга. Писателката заяви, че популярната фраза "руса жена ще оправи България" е измислица и никога не е била изричана от великата пророчица.

Райкова се върна назад към 2009 година – малко след като е родила, когато заедно с екипа на предаването "Горещо" отива в Петрич, за да разговаря пред камера с хора от най-близкото обкръжение на Ванга – съседи, приятелки и нейната помощница леля Витка.

"Седнахме в двора на къщата ѝ. На масата сложиха бутилка мента – напитка, която Ванга е обичала. И без никой да я пипа, бутилката падна и се счупи", разказва Венета в пост в социалните мрежи.

По думите ѝ една от съседките тогава казала: "Ванга сега е между нас, духът ѝ е между нас", момент, който Райкова приема като силен и необясним знак.

И е категорична, че името на Ванга не бива да се използва за политически внушения и тиражиране на фалшиви пророчества. А подобни твърдения са не просто неверни, а и обидни към паметта на ясновидката.

Райкова припомня, че двата филма на "Горещо", посветени на Ванга, са достъпни в интернет и в тях ясно се вижда какво всъщност е казвала пророчицата и какъв човек е била. "Истината е там – всичко друго са удобни митове, измислени според момента", категорична е тя.

