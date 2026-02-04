Тежък удар за Хари и Меган, животът на принца става сложен

Животът на принц Хари в Калифорния става все по-сложен, твърдят вътрешни източници, според които той се затруднява да си осигури високоплатени сделки, с които да покрива растящите разходи за охрана и да поддържа начина си на живот в чужбина.

След като печели 27 млн. долара от мемоарите си "Резервният", Хари и Меган са видели как голяма част от сумата се стопява заради годишни разходи за сигурност от 2-3 млн. долара, ипотечни плащания за дома им за 10 млн. долара и разходи за персонал и поддръжка на домакинството.

След няколко проекта, които не са се представили според очакванията, включително документалната поредица "Polo" в Netflix, принцът е определян като "лъскаво звучащ домашен съпруг", докато Меган развива лайфстайл бранда си As Ever, за който се твърди, че гони сериозна финансова възвръщаемост.

"Хари на практика не прави нищо в Америка. Изглежда, че все още е много вкопчен в миналото. Имаше слухове, че Хари започва бизнес, но той и Меган нямат най-добрия опит. Той е наистина страхотен в служенето на кауза — вижте успеха на неговата благотворителна организация Invictus. Наистина трябва просто да се придържа към това", казва източник пред Radar Online, пише "Днес".

В момента Хари разчита на платени участия като лектор, докато той и Меган се ориентират по отделни професионални пътища. Archewell Philanthropies, преди известна като Archewell Foundation, също е свила екипа си, прекратявайки партньорството си с ParentsTogether и отказвайки се от други проекти.

"Големият въпрос беше: дали Archewell ще затвори. Или друга благотворителна организация ще я поеме? Хари и Меган търсеха фискален спонсор - някой, който да поеме текущите разходи и да държи нещата евтини. Реално всичко е пушилка и огледала", продължава източникът.

