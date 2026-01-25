Хари в нов сблъсък за истината

Принц Хари бе на ръба на сълзите, давайки показания пред Висшия съд в Лондон срещу британските таблоиди. Това е последният тежък съдебен сблъсък между двете страни. „Те превърнаха живота на съпругата ми в пълен кошмар“, заяви той пред своя адвокат Дейвид Шерборн. Според херцога животът му е „комерсиализиран“ още от тийнейджърски години. „Твърдението на защитата, че нямам никакво право на личен живот, е отвратително“, добави Хари, чийто глас на няколко пъти секна.

Това е вторият път, в който отчужденият член на кралското семейство свидетелства в съда. Делото се развива в момент, когато той оглавява група от седем публично известни ищци, сред които Елтън Джон и актрисите Елизабет Хърли и Сейди Фрост. За нарушаване на личното пространство те се изправят срещу една от най-големите медийни компании във Великобритания - Associated Newspapers Limited (ANL). Знаменитостите обвиняват издателя на вестниците Daily Mail и The Mail on Sunday в използване на незаконни методи за шпиониране с цел сензационни заглавия, включително подслушване и хакване на телефони, както и придобиване на лични медицински и финансови данни чрез измама, най-вече в периода между 1993 и 2011 г. От ANL категорично отрекоха обвиненията и ги определиха като „абсурдни клевети“ още преди началото на изслушването.

Хари, много елегантен в тъмния си костюм, отговаряше на въпросите, задавани от адвоката на ANL Антъни Уайт. Той го попита дали информацията в статиите не би могла да идва от негови приятели или хора в най-близкото му обкръжението му. „Не бих споделял открито точно този тип новини.“, отвърна принцът. По-късно той добави, че източниците са били използвани като прикритие, за да се измислят цитати и да се прикрие истинския произход на информацията.

Според Хари, Бъкингамският дворец рядко опровергава подобни публикации. „По-скоро просто ги игнорираме. Опитът показва, че ако се оплачеш от тях, те само засилват натиска срещу теб“, заяви той, обяснявайки защо не е възразил по-рано срещу акцията. Той допълни, че е следвал семейния протокол – никога не се оплаквай, никога не се обяснявай.

Съгласно английската гражданска съдебна система свидетелите представят писмени показания и след като заявят, че те отговарят на истината, незабавно биват подложени на кръстосан разпит. В свидетелското си изложение от 23 страници Хари посочва, че е бил силно разтревожен и обезпокоен от намесата на вестниците в детските му години, което го е направило изключително параноичен.

Принцът наруши традицията през 2023 г. Тогава стана първият високопоставен член на кралското семейство от 130 години насам, дал показания в съда - на дело срещу Mirror Group Newspapers (MGN), издател на таблоидите Daily Mirror, Sunday Mirror и Sunday People. Крал Едуард VII е бил последният, сторил това, когато е свидетелствал през 1870 г. в бракоразводно дело. 20 години по-късно пък се изправя срещу магистратите в дело за клевета, свързано с игра на карти. И двата пъти това се случва, докато все още е принц на Уелс преди да седне в трона.

Хари, който е пети по ред за наследяване на короната, обвинява таблоидната преса за смъртта на майка си, принцеса Даяна. Нееднократно е критикувал и начина, по който медиите са се отнасяли към Меган Маркъл, докато семейството живее в Лондон.

Хари вече получи обезщетение от MGN, а през януари 2025 г. му бяха присъдени значителни компенсации и официално извинение от News Group Newspapers – британското вестникарско подразделение на Рупърт Мърдок, което постигна извънсъдебно споразумение преди началото на процеса.

В писмено становище до съда, внесено на 19 януари тази година, адвокатът на ANL заяви, че редакторите и журналистите са готови да отхвърлят твърденията на ищците за системно и продължително хакване на телефони, подслушване и набавяне на информация чрез измама. В документа се допълва, че ищците не са успели да докажат, че най-сериозните обвинения за незаконно събиране на информация – хакване и подслушване на телефони, изобщо са се случвали в Associated.

Очаква се делото да продължи девет седмици. Спекулира се, че краят му би могъл да доведе до помирение между Хари и баща му, крал Чарлз, след годините на високо напрежение в династията. Дали това ще се окаже истина или остава единствено надежда сред феновете на монархията, предстои да разберем.

Междувременно стана ясно, че активно рекламираното лайфстайл предаване на Меган Маркъл „With Love, Meghan“ няма да се завърне в Netflix за трети сезон, съобщават източници на Page Six. Смята се, че решението е взето след поредица от вътрешни разговори, като на този етап се обсъждат само предварителните обсъждания за евентуални специални епизоди за празници.

Според запознати, 44-годишната херцогиня на Съсекс ще насочи усилията си към развитието на своя лайфстайл бранд As Ever. Акценти от съдържанието, свързано с готвене и декорация, ще продължат да присъстват в социалните ѝ мрежи, но в по-кратък и дигитално ориентиран формат.

Вторият сезон на „With Love, Meghan“, излъчен през август миналата година, не успя да влезе в Топ 10 на най-гледаните продукции на Netflix в САЩ за съответната седмица. Това са данни на Forbes. Празничният специален епизод за 2025 г. обаче е в глобалната класация на платформата, а от Netflix определят проекта като „успешен“ в по-широк международен контекст.

Меган е представила идеи за допълнителни празнични формати, включително за 4 юли и Деня на влюбените, но засега няма потвърждение за реализация. Предаването стартира през март миналата година с амбицията да позиционира херцогинята в жанра на лайфстайл съдържанието, доминиран отто Марта Стюарт и Гуинет Полтроу. Но провокира смесени реакции, като част от критиките бяха насочени към елементарния характер на съвети и демонстрации. Според официален отчет на Netflix за ангажираността на аудиторията, „With Love, Meghan“ се е наредил на 383-то място по глобални гледания за първата половина на 2025 г., с около 5,3 милиона гледания.

Въпреки това партньорството между Netflix и Меган Маркъл продължава по линия на бранда As Ever, интегриран със съдържанието на шоуто и включва продукти като мед, чай и вино. Маркъл и съпругът ѝ принц Хари запазват и т.нар. „first look“ споразумение с платформата, след като ексклузивният им многомилионен договор приключи миналата година.

На форума Fortune’s Most Powerful Women Summit Меган определи работата по предаването като „интензивен процес“, подчертавайки, че заснемането на осем епизода в рамките на два сезона е изисквало значителен ангажимент. Представители на Netflix и на херцозите на Съсекс не са коментирали официално информацията.

