Свят

Тръмп обяви кога приключва войната

Вече не е останало нищо за поразяване

Тръмп обяви кога приключва войната
11 мар 26 | 18:13
1295
Стандарт Новини

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес пред "Аксиос", че войната с Иран ще приключи скоро, тъй като "на практика вече не е останало нищо" за поразяване, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Остана малко тук-таме [...] по всяко време, когато поискам това да приключи, ще приключи", каза Тръмп в кратко телефонно интервю.

Конфликтът избухна преди почти две седмици с американско-израелски удари срещу Иран, целящи да унищожат военните способности на Техеран и ядрената му програма, посочва Ройтерс.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Стандарт Новини
Още от Свят
Коментирай
1 Коментара
Анти
преди 1 секунда

Американците трябва да бъдат съдени и осъдени за военни престъпления- над един милион избити виетнамци, повече от 250,00 японци с двете им атомни бомби, неизброимо число индианци ! ДОЛУ АМЕРИКА !

Откажи