Уиткоф със съдбовна прогноза за Украйна. Преломният момент

Специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф изрази надежда, че поради изтощението и умората от войната скоро ще настъпи преломният момент, в който Русия и Украйна ще постигнат мирно уреждане. Той заяви това пред CNBC, информира "Фокус".



Специалният представител заявява, че тази седмица трябваше да се състоят тристранни преговори, които той нарече "целенасочени". Според Уиткоф, украинците посочват, че в Женева е постигнат "по-голям напредък", отколкото през предходните четири години.



"Така че има напредък. Мисля, че тристранните преговори ще бъдат пренесени за някаква дата следващата седмица. И ние се надяваме, знаете, чувстваме, че ще останем оптимисти по този въпрос. Това е война, която трябва да приключи, и ние ще останем оптимисти по този въпрос", подчертава Уиткоф.



В същото време той уточнява дали смята, че още тази година може да бъде постигнато споразумение за мирно прекратяване на войната в Украйна.



"Аз съм човек на логиката. И, пак повтарям, считам, че президентът Тръмп като цяло е успешен в разрешаването на такива въпроси. В тези конкретни обстоятелства, и той го заяви: това отнема повече време, отколкото е мислил. Но виждаме признаци, че и двете страни са изморени и изтощени, и се надявам, че това е началото на повратна точка. Същото важи и за Близкия изток. Там имаше повратна точка, когато аз и Джаред (зетят на Доналд Тръмп, Джаред Къшнър) усетихме, че те са уморени от войната. Да се надяваме, че днес сме в такава ситуация или скоро ще бъдем", подчертава Уиткоф.

