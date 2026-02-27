Ракети по Белгород! Удар по енергийната система на Русия

Украйна е нанесла ракетни удари по руския град Белгород, разположен на около 40 километра от границата между двете страни. Според информация на губернатора на Белгородска област Вячеслав Гладков, цитирана от Ройтерс, са причинени сериозни щети на енергийната инфраструктура. Засегнати са електроснабдяването, водоснабдяването и топлоподаването. Това е второ подобно нападение в рамките на пет дни.

По данни, разпространени от губернатора, пораженията са концентрирани върху обекти от енергийната система. В резултат на ударите редица домакинства са останали без ток, вода и отопление. Информацията беше публикувана от Гладков в канала му в приложението Телеграм.

Агенция Ройтерс отбелязва, че атаката срещу Белгород и околния район е поредната за кратък период от време, като и предишният удар е нанесъл значителни щети. Губернаторът уточнява, че пълният мащаб на разрушенията ще бъде установен на дневна светлина.

