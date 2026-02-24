Близък на Зеленски разкри! Какво е отприщило преговорите с Русия

Появата на представители на специалните служби в руската делегация неочаквано опрости диалога на преговорите за мирно уреждане.

Това заяви зам.-шефа на кабинета на президента на Украйна Серхий Кислица в интервю за Би Би Си.

Според него една от основните промени в преговорния процес е смяната на руската делегация. Появата на военни и разузнавачи внезапно опрости диалога, каза той.

Кислица припомни, че дори по време на работа в ООН руските дипломати са смятани за най-трудните противници.

Той отбеляза, че "военните по-добре разбират какво се случва на бойното поле". Те могат да спорят, но не влизат в идеологически и исторически спорове, каза зам.-шефът на кабинета на Зеленски.

Кислица каза още, че част от преговорната група, ангажирана с военни, е постигнала съгласие по 90% от въпросите.

Въпросите за териториите, линията на демаркация и контрол над Запорожката АЕЦ останаха нерешени, те са за политиците, подчерта Кислица.

В същото време, за първи път от началото на войната Европейският парламент днес прие резолюция, в която вече не се споменава възможността за военна победа на Украйна.

Документът беше одобрен на извънредна сесия в Брюксел, която продължи 2,5 часа, през която депутатите гледаха видео реч на Володимир Зеленски и осъдиха Русия за агресията. Текстът на резолюцията обаче бе най-краткият от началото на войната.

За първи път резолюцията не споменава "военната победа на Украйна", а само призовава за натиск върху Русия с цел укрепване на преговорната позиция на Киев и предоставяне на военни гаранции на Киев след сключването на мира.

Също така, за първи път по време на дебата, евродепутатите критикуваха не толкова Русия, колкото унгарския премиер Виктор Орбан и словашкия премиер Роберт Фицо за блокирането не само на 20-ия пакет санкции на ЕС срещу Русия, но и за финансиране от 90 милиарда евро за Киев за 2026-2027 г.

