В Мексико става страшно! След смъртта на Ел Менчо издирват...

Полицията в Мексико издирва няколко затворници, избягали от затвор в Пуерто Валярта по време на вълна от нападения, извършени в неделя от най-големия наркокартел в Мексико - „Новото поколение на Халиско“ (CJNG).

Морският курорт на тихоокеанското крайбрежие на Мексико беше сред градовете, в които CJNG блокира пътища и подпали автомобили в отмъщение за убийството на техния лидер Немесио Осегера Сервантес, известен като „Ел Менчо“.

По време на безредиците въоръжени мъже се врязали с автомобил в една от портите на затвора, което позволило на 23-ма затворници да избягат, съобщи официален представител, предаде БиБиСи.

Повече от 70 души – включително 25 членове на Националната гвардия – бяха убити по време на операцията по залавянето на Ел Менчо и последвалото насилие.

Хуан Пабло Ернандес, секретар по сигурността на щата Халиско, заяви, че службата му работи съвместно с други щати за залавянето на бегълците.

Властите все още не са разкрили подробности за самоличността на избягалите затворници.

Членове на картела подпалиха няколко автомобила в различни части на Пуерто Валярта в неделя.

Туристите и местните жители бяха призовани да потърсят убежище и да не излизат навън, а заснети от тях кадри показват гъсти черни облаци дим, издигащи се над популярния морски курорт.

Няколко авиокомпании временно преустановиха полетите си, а поне две големи круизни компании обявиха, че корабите им ще пропуснат планираните си спирки в Пуерто Валярта.

Мексиканското правителство съобщи в понеделник, че повечето от пътните блокади, издигнати от членове на картела, са били премахнати.

Въпреки това вестник „Ел Универсал“ съобщава, че в щата Морелия, където е роден наркобосът Ел Менчо, въоръжени мъже са продължили да всяват страх и в понеделник, подпалвайки автомобили и повреждайки магазини и обществени сгради.

Ел Менчо беше най-издирваният човек в Мексико. Под негово ръководство CJNG се превърна в мощна транснационална престъпна организация, която разшири влиянието си от своята крепост в щата Халиско към много други мексикански щати, където се занимава с производство и трафик на наркотици.

Наркобосът беше заловен от мексиканските власти за сигурност в град Тапалпа, щата Халиско, в неделя. Той загина малко след залавянето му вследствие на наранявания, получени по време на престрелка между неговата охрана и мексиканските специални части, изпратени да го арестуват.

