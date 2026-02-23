Любовница разкрила наркобоса от Мексико

Най-големият наркобос на Мексико Ел Менчо, който беше застрелян в неделя, е разкрит заради любовницата му.

Въоръжените сили на Мексико са открили местоположението на Ел Менчо благодарение на наблюдението на неговата любовница, а по време на операцията са били убити 25 служители на националната гвардия на страната, пише ТАСС.

Министърът на националната отбрана на Мексико Рикардо Тревиля Трехо заяви, че военното разузнаване е открило тази жена и е проследило движенията й до Тапалпа, където навремето се е запознала с Ел Менчо.

По време на операцията по задържането охраната на наркобарона оказала ожесточена съпротива, откривайки огън по военните.

По време на стрелбата Ел Менчо се опитал да избяга с охрана в гората, но бил изпреварен. Хората от картела са използвали ракетни установки срещу военен хеликоптер, принуждавайки го да кацне аварийно. При стрелбята ранени били наркобосът и двама от охраната му, след което са транспортирани в медицинско заведение, но Ел Менчо починал по пътя.

Министърът отбеляза, че успехът на операцията е осигурен чрез сътрудничество с американските власти и използване на разузнаването.

Заедно с това, главният финансист на картела Hugo H., по прякор Ел Тули, също е бил ликвидиран в щата Ялиско, където той координирал действията на екстремистите.

След ликвидирането на Ел Менчо, страната потъна във вълни от атаки срещу силите за сигурност. Според министъра на сигурността Омар Гарсия Харфуш шест нападения в Халиско са довели до смъртта на поне 25 от националната гвардия.

В цялата страна са регистрирани 27 нападения, задържани са 70 участници на бунтовете, а силите за сигурност елиминират 30 бойци в щата Халиско.

