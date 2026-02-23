Зеленски пред BBC: Путин започна Третата световна война

Президентът на Украйна Володимир Зеленски продължава да отправя твърдо послание на непокорство.

Когато се срещнахме този уикенд в правителствената централа в Киев, той заяви, че далеч не губи, а Украйна ще завърши войната като победител. Категорично се обяви против това страната му да плаща цената на примирие, поискано от президента Владимир Путин – а именно да се изтегли от стратегически територии, които Русия не успя да превземе въпреки жертвите на десетки хиляди свои войници, предава Джереми Боуен, кореспондент на BBC в Киев.

Путин, каза ми Зеленски, вече е започнал Третата световна война, а единственият отговор е силен военен и икономически натиск, който да го принуди да отстъпи.

„Вярвам, че Путин вече я е започнал. Въпросът е колко територия ще успее да завземе и как да бъде спрян… Русия иска да наложи на света различен начин на живот и да промени живота, който хората сами са избрали“, заяви той, в навечерието на годишнината от старта на войната в Украйна, преди 4 години.

Какво смята за искането на Русия Украйна да предаде 20% от източната област Донецк, които все още контролира – линия от градове, които Киев нарича „крепостни градове“ – както и допълнителни територии в южните области Херсон и Запорожие? Не е ли това, попитах го, разумна цена, ако доведе до примирие?

„Аз виждам това по различен начин. Не го възприемам просто като земя. Виждам го като изоставяне – отслабване на позициите ни, изоставяне на стотици хиляди наши хора, които живеят там. Така го виждам. И съм сигурен, че това „оттегляне“ ще раздели обществото ни.“

Но не е ли добра цена, ако това удовлетвори президента Путин? Смята ли, че ще го удовлетвори?

„Вероятно ще го удовлетвори за известно време, той има нужда от пауза. Но след като се възстанови, нашите европейски партньори казват, че това може да отнеме три до пет години, според мен той може да се възстанови за не повече от няколко години. Накъде ще се насочи след това? Не знаем, но че ще иска да продължи войната, факт.“

Срещнах Володимир Зеленски в конферентна зала в строго охранявания правителствен комплекс в заможен квартал на централната част на Киев. В интервюто той говореше предимно на украински.

Тежестта на лидерството, която Зеленски носи, се усеща дори по вниманието и стриктността на неговите охранители.

Посещението при всеки държавен глава изисква сериозни проверки. Но влизането в президентските сгради в Киев издига процеса на ниво, което рядко съм преживявал.

Това не е изненадващо в държава във война, с президент, който вече е бил мишена на Русия.

Въпреки всичко това, човекът, който започна като артист, спечели украинската версия на „Strictly Come Dancing“ през 2006 г. и изигра ролята на неочакван президент на Украйна в телевизионна комедия, преди да стане реалният президент на страната, изглежда забележително устойчив.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в навечерието на последните преговори за примирие в Женева, че „Украйна по-добре да седне бързо на масата“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com