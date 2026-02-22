САЩ стяга примката. Ново условие към Иран

САЩ са готови да проведат следващия кръг от преговори с Иран, ако правителството на Ислямската република внесе подробно предложение за ядрена сделка в рамките на 48 часа. Това съобщи Axios, позовавайки се на високопоставен американски служител.



„Ако Иран представи проектопредложението, Съединените щати са готови да се срещнат в Женева в петък, за да започнат подробни преговори и да видят дали можем да сключим ядрена сделка“, каза източникът на изданието.



Според друг източник на срещата САЩ и Иран могат да обсъдят временно споразумение, преди да бъде сключено ядреното споразумение. На разговорите в Женева на 27 февруари ще бъдат специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп.



На 17 февруари приключи вторият кръг от преговорите между Иран и САЩ, осъществен с посредничеството на Оман. Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че Техеран и Вашингтон са постигнали споразумение по няколко основни момента на бъдещото ядрено споразумение. Белият дом заяви, че все още има разногласия по някои въпроси. Тръмп даде на Иран 10-15 дни, за да сключи сделка.

