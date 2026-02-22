Екшън в резиденцията на Тръмп. Застреляха мъж, пробвал да нахлуе

Мъж е застрелян край имението на Тръмп „Мар-а-Лаго“ във Флорида. Службата за сигурност на САЩ съобщи, че е ликвидирала човек, който е направил опит да проникне незаконно в имота на президента, съобщи Sky News.

От Службата добавиха, че мъжът е на около 20 години. Той е опитaл да влезе с взлом в охранявания периметър на комплекса „Мар-а-Лаго“ в Уест Палм Бийч.

Човекът е бил забелязан близо до северната порта на имота, като е носел предмет, който изглеждал като пушка, както и туба с гориво. Случаят е отпреди няколко часа – приблизително в 1:30 ч. местно време.

Въпреки че Доналд Тръмп често прекарва уикендите във Флорида, той е бил в Белия дом по време на този инцидент. Съпругата му Мелания Тръмп също е била във Вашингтон в събота вечер.

На място са реагирали агенти на Службата за сигурност на САЩ, както и заместник-шериф от окръг Палм Бийч.

