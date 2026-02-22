Иран излезе с нова версия за ядрените преговори със САЩ

Различията между Иран и САЩ относно механизма и обхвата на премахване на санкциите срещу Техеран остават сериозни, съобщи високопоставен ирански представител пред Ройтерс. Според него разговорите между двете страни продължават, но позициите им по ключови въпроси все още се разминават съществено.

Нов кръг преговори е планиран за началото на март, като остава възможността за временно споразумение, ако се намери работещ компромис. Иран е готов да обсъди пакет от мерки - включително износ на част от високообогатения си уран, намаляване на степента на обогатяване и създаване на регионален консорциум за ядрено обогатяване. В замяна Техеран настоява да бъде признато правото му на „безопасно ядрено обогатяване“, което остава чувствителна тема за Вашингтон.

Министърът на външните работи Абас Арагчи заяви, че в рамките на дни се очаква да бъде готов проект на иранско контрапредложение към САЩ след проведените в Женева преговори. Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп посочи, че разглежда възможността за ограничени военни удари срещу Иран, ако дипломатическите усилия се окажат безрезултатни, което допълнително засилва напрежението.

Иранската страна категорично заявява, че няма да отстъпи контрол върху своите петролни и редкоземни ресурси. В същото време обаче Техеран допуска американски компании да участват като изпълнители в проекти за разработване на нефтени и газови находища, ако бъде постигнато споразумение, което да гарантира икономически ползи за страната.

