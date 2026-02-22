Нов удар за българите във Великобритания

От 25 февруари Великобритания въвежда по-строги изисквания за влизане на своя територия с пълното прилагане на системата за електронни визи и разрешителни за пътуване ETA. Промените засягат европейските граждани и хората с двойно гражданство, включително хиляди българи, живеещи на Острова. Властите вече изпращат предупреждения за проверка на имиграционния статут. При неактуални данни може да се стигне до отказ за качване на самолет.

Схемата за електронни разрешителни бе въведена още миналия април за краткосрочни туристически пътувания, но сега британските власти започват по-строги проверки на пребиваващите чужденци. Всеки, който влиза в страната, трябва да има валидна виза, ЕТА разрешение или, ако е британски гражданин, да пътува със британски паспорт.

Миграционният консултант Атанас Чиков предупреждава пред Нова телевизия, че сериозни затруднения може да срещнат хората с двойно гражданство, които не използват валиден британски паспорт при пътуване. В тези случаи те няма да бъдат допуснати в страната, а често няма да бъдат допуснати и до самия полет.

Риск съществува и за българи, подали заявление за преминаване от временен към постоянен статут, но сменили паспорта си в периода на разглеждане на документите. Без актуализирани данни в електронната система авиокомпаниите могат да откажат резервации.

По думите на Чиков превозвачите са длъжни да извършват проверки до 48 часа преди пътуването. При транспортиране на пътник без право на влизане те подлежат на глоба и са задължени да го върнат обратно за своя сметка.

За българите с двойно гражданство, които нямат валиден британски паспорт, остава вариантът да извадят специален сертификат за право на пътуване. Цената му е 589 паунда. За сравнение, издаването на британски паспорт струва около 100 паунда и може да бъде заявено онлайн, включително със доставка до България в рамките на няколко седмици. Новите правила поставят много сънародници пред спешен избор - актуализация на документи или риск да останат извън Обединеното кралство.

