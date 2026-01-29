Лондон обръща поглед към Пекин в сянката на глобалните сътресения

Великобритания дава ясен знак за промяна във външнополитическите си приоритети, като търси по-тясно сближаване с Китай в момент на сериозни глобални сътресения и нарастващо напрежение в международните отношения. По време на визита в Пекин британският премиер Киър Стамър призова за задълбочаване на отношенията между Лондон и Пекин, подчертавайки необходимостта от съвместни действия във „времена на предизвикателства за света“.

В разговор с китайския държавен глава Си Цзинпин Стамър заяви, че Великобритания и Китай трябва да работят заедно по ключови теми като глобалната стабилност, климатичните промени и икономическата сигурност. По думите му двете държави се нуждаят от „дългосрочно, последователно и всестранно стратегическо партньорство“ – формулировка, която се възприема като ясен сигнал за преосмисляне на досегашния по-предпазлив курс на Лондон спрямо Пекин.

От своя страна Си Цзинпин също призова за засилване на диалога и сътрудничеството, като подчерта ролята на Китай и Великобритания като постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН и като значими фактори в световната икономика. Срещата се проведе в Голямата зала на народа в Пекин и премина под знака на взаимни послания за стабилност и прагматизъм.

Посещението на Стамър, който е придружаван от мащабна британска бизнес делегация и ще посети както Пекин, така и Шанхай, е първото на действащ британски премиер в Китай от 2018 г., когато в страната беше Тереза Мей. То се случва на фона на засилени геополитически напрежения, търговски конфликти и критики към политиката на САЩ, което допълнително подхранва интерпретациите за стратегически завой на Лондон към по-балансирана и самостоятелна външна политика.

В този контекст визитата в Пекин се разглежда не само като опит за икономическо сближаване, но и като сигнал, че Великобритания търси нови опори и партньорства в един все по-фрагментиран и нестабилен световен ред.

