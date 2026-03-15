Стана ясно защо Зеленски помага на ударените от Иран

Украйна предлага на държавите от Близкия изток своя опит в борбата срещу иранските дронове-камикадзе, но очаква да получи в замяна финансиране и технологии. Президентът Володимир Зеленски заяви, че украински специалисти вече са изпратени в няколко страни от региона, за да демонстрират как се изгражда защита срещу подобни атаки. Според него интересът към украинския опит нараства, тъй като все повече държави се сблъскват с дронове, разработени в Иран.

Украински екипи вече работят в Близкия изток

Зеленски съобщи, че Киев е изпратил няколко екипа от експерти в държави от Персийския залив, за да направят оценки на системите за противовъздушна защита и да покажат как могат да се неутрализират дронове тип „Шахед“. Всеки от тези екипи включва десетки специалисти, които анализират съществуващите системи за сигурност и демонстрират методи за противодействие.

„Не става въпрос за участие в операции. Не сме във война с Иран. Става въпрос за защита и задълбочена, пълна оценка от наша страна как да се противодейства на ‘Шахедите’“, каза Зеленски пред репортери. Той уточни, че украинските експерти споделят опита, натрупан във войната срещу Русия, където украинската противовъздушна отбрана всяка нощ се сблъсква с атаки от подобни дронове.

По-рано тази седмица украинският президент съобщи, че екипи са били изпратени в Катар, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия. Освен това украински специалисти са посетили и американска военна база в Йордания.

Страните от региона търсят украинския опит

Държавите от Персийския залив вече са използвали големи количества ракети за противовъздушна отбрана, за да отблъскват атаките с ирански дронове, което ги кара да търсят по-ефективни и по-евтини решения. Именно тук се появява интересът към украинския опит.

Украйна е разработила комбинация от различни методи за сваляне на дронове – от използването на по-евтини малки дронове до системи за електронно заглушаване. Тези решения се оказват значително по-икономични от скъпите ракети за противовъздушна отбрана, които често се използват срещу подобни цели.

Зеленски подчерта, че интересът към украинските технологии и опит вече не се ограничава само до Близкия изток. По думите му почти дузина държави по света са потърсили помощ от Киев за разработване на системи за защита срещу дронове.

Киев очаква финансиране и технологии

Украинският президент призна, че Киев очаква конкретни ползи от предоставянето на подобна помощ. Страната се нуждае както от финансови ресурси, така и от достъп до нови технологии.

„Честно казано, за нас днес са важни както технологиите, така и финансирането“, заяви Зеленски. Той добави, че все още се обсъжда каква точно форма ще има това сътрудничество и какво ще получи Украйна в замяна на експертната помощ.

В същото време Зеленски отбеляза, че не е сигурен дали Украйна и Съединените щати ще успеят да подпишат планираното споразумение за сътрудничество в областта на дроновете, което Киев се опитва да договори от месеци. Според него разговорите по тази тема продължават, но окончателно решение все още няма.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com