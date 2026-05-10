Край на паузата. Путин отказа ново примирие с Украйна

Русия няма да удължи тридневното примирие с Украйна и след 12 май. Това стана ясно от изявление на руския президент Владимир Путин, който бе категоричен, че засега Кремъл не вижда причина за продължаване на прекратяването на огъня. Новината идва на фона на нови атаки и взаимни обвинения между Киев и Москва за нарушения на договорената пауза в бойните действия.

Междувременно петима души, сред които и деца, са били ранени при руска атака срещу Харков. По данни на украинските власти ударите са засегнали жилищни райони, а местни служби продължават работа на терен. Москва и Киев отново си размениха обвинения кой първи е нарушил примирието.

Путин заяви още, че според него войната „върви към своя край“, но към момента няма официален отговор от украинска страна на това изказване. Руският президент коментира и възможността за бъдещи преговори с украинския лидер Володимир Зеленски. По думите му е готов на среща не само в Москва, но и в трета държава, ако разговорите са насочени към подписване на „трайно споразумение“.

Пред журналисти Путин посочи още, че ако се стигне до диалог с европейски представители, предпочитаната от него фигура е бившият германски канцлер Герхард Шрьодер, известен с близките си отношения с Кремъл. Изказването идва в момент, когато дипломатическите канали между Русия и Запада остават силно ограничени, а бойните действия в Украйна продължават въпреки временната пауза.

