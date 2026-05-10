Ново напрежение в Персийския залив след удар по товарен кораб

Товарен кораб е бил ударен от неидентифициран проектил, докато е минавал на 23 морски мили северно от Доха, съобщи Британската агенция за сигурност на корабоплаването UKMTO, цитирана от Ройтерс. Инцидентът е станал в чувствителен район на Персийския залив, където напрежението остава високо въпреки обявеното примирие между САЩ и Иран.

Според информацията ударът е предизвикал малък пожар на борда на плавателния съд. Огънят е бил овладян бързо, а капитанът е докладвал, че няма пострадали членове на екипажа и не са установени щети за околната среда.

От UKMTO уточниха, че вече е започнало разследване за установяване на източника на проектила. На този етап няма официална информация кой стои зад атаката или какъв тип оръжие е било използвано.

След инцидента всички кораби в района са получили предупреждение да преминават с изключително внимание и незабавно да съобщават за подозрителна активност. Според Асошиейтед прес това е поредният случай на нападение срещу плавателен съд в Персийския залив след началото на крехкото примирие, което сложи край на директните бойни действия между Вашингтон и Техеран.

