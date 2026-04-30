Тръмп готви удар! САЩ разглежда нови военни действия срещу Иран

САЩ е на прага на нова военна ескалация срещу Иран, след като президентът Доналд Тръмп ще бъде информиран за конкретни варианти за бойни действия. Според информация на Axios брифингът ще се проведе в четвъртък и ще очертае възможни сценарии за развитие на конфликта. Темата идва на фона на блокирани преговори и растящо напрежение в региона. Очакванията са решенията да имат пряко отражение върху глобалната сигурност.

Докладът ще бъде представен от командващия CENTCOM адмирал Брад Купър, като на срещата се очаква да присъства и председателят на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Дан Кейн. Подобен брифинг е бил проведен и в края на февруари, непосредствено преди началото на военните действия срещу Иран.

Сред обсъжданите варианти е план за „кратка и мощна“ серия от удари срещу ключова инфраструктура в Иран. Според източници целта е да се прекъсне безизходицата в преговорите или да се нанесе решаващ удар преди евентуален край на конфликта.

Друг сценарий предвижда операция за контрол върху части от Ормузкия проток - стратегически маршрут за световните доставки на петрол. Подобна стъпка може да включва и сухопътни сили, което значително би разширило мащаба на конфликта.

Обсъжда се и вариант за операция на специални части, насочена към завземане на високообогатения уран на Иран. Това е сред най-рисковите сценарии, които биха могли да доведат до пряка конфронтация с Техеран.

Според източници Тръмп към момента разглежда блокадата като основен инструмент за натиск, но е готов да премине към военни действия, ако Иран не направи отстъпки. Американските военни анализатори също предупреждават за възможен отговор от страна на Иран срещу американски сили в региона.

В навечерието Тръмп заяви, че Техеран настоява Ормузкият проток да бъде отворен възможно най-скоро. Иран от своя страна е дал сигнал, че може да приеме временно споразумение за възстановяване на корабоплаването срещу прекратяване на блокадата на пристанищата му.

Въпреки това американският президент е дал да се разбере, че е малко вероятно да приеме последното предложение на Иран, което допълнително засилва риска от нова ескалация.

