Ердоган каза защо Европа отслабва

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че войната в Иран започва да „отслабва Европа“ по време на разговор с германския президент Франк-Валтер Щайнмайер.

В публикация в социалните мрежи от офиса на Ердоган се казва, че двамата лидери са разговаряли по телефона в сряда, обсъждайки отношенията между двете страни и продължаващите войни в Иран и Украйна, предава BBC.

„Президентът Ердоган отбеляза, че войната в нашия регион е започнала да отслабва и Европа, и че ако тази тенденция не бъде посрещната с миролюбив подход, щетите, причинени от периода на конфликт, биха били много по-големи“, се казва в публикацията.

По време на разговора Ердоган заяви, че отношенията между Турция и Германия са набрали положителен импулс напоследък благодарение на контактите на високо ниво, съобщава и Анадолската агенция

Турция полага усилия за прекратяване на войната между Украйна и Русия чрез преговори, както прави по отношение на конфликта с Иран, с цел постигане на траен мир, добави Ердоган.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com