Армения ври и кипи след вота

Армения се намира на ръба на гражданска война след края на решителните парламентарни избори! Веднага след затварянето на изборните секции в 20:00 часа местно време страната беше разтърсена от два коренно противоположни екзит пола, които предизвикаха истински политически трус и взаимни обвинения във фалшификации.

Огромното напрежение ескалира и заради рекордната избирателна активност от 58,97%, като общо 1 476 597 граждани са упражнили правото си на глас, обяви председателят на ЦИК Ваагн Овакимян на спешна пресконференция в Ереван.

Проправителственият екзит пол: Пашинян смазва конкуренцията!

Според официално изследване, поръчано от самата управляваща партия и предадено от Civic News, премиерът Никол Пашинян и неговата формация „Граждански договор“ печелят вота с внушителните 56,7% от гласовете. Тези данни му осигуряват абсолютно мнозинство и пълна власт. В това проучване проруската опозиционна партия „Силна Армения“ на милиардера Самвел Карапетян остава далеч назад със скромните 17,5%. За останалите участници в изборите управляващите дори не са си направили труда да предоставят данни.

Опозиционният контраудар: Лъжа е, управляващите губят катастрофално!

В същия момент опозиционният Telegram канал Big Brother пусна коренно различни, шокиращи данни, които обръщат вота на 180 градуса. Според тях „колективната“ арменска опозиция е събрала общо 52,9% от гласовете чрез съвместни усилия. Те твърдят, че истинският резултат за партията на Пашинян е едва 32,7% – брутална загуба, която го сваля от власт.

Според опозиционния екзит пол, най-силен резултат бележи именно „Силна Армения“ на Карапетян с 29%, следвана от блока „Армения“ на бившия президент Роберт Кочарян с 13,2%.

Разчистване на сметки и арести преди вота

Предизборната кампания беше белязана от тежки скандали за репресии и намеса в изборния процес. В навечерието на вота арменските власти предприеха брутален ход – арестуваха шестима кандидати за депутати от проруската „Силна Армения“ по обвинения в купуване на гласове. Самият лидер на партията, милиардерът Самвел Карапетян, е поставен под домашен арест.

Въпреки че всички предварителни социологически проучвания даваха победа за Пашинян, ситуацията в момента е напълно непредвидима. Първите официални данни от ЦИК се очакват около полунощ, а Ереван е затаил дъх в очакване на сблъсъци между привържениците на двата лагера.

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