Кремъл охлади надеждите за мир след срещата Лавров-Рубио

Русия не очаква в близко бъдеще да бъде постигнато мирно споразумение за войната в Украйна. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков след срещата между руския външен министър Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио, съобщава Ройтерс.

Двамата дипломати разговаряха в кулоарите на срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) в Манила.

Вашингтон предлага конструктивна роля

След срещата Марко Рубио заяви, че САЩ са готови да изиграят „конструктивна роля“ в усилията за прекратяване на войната между Русия и Украйна.

От Кремъл обаче дадоха да се разбере, че засега не виждат основания за бързо постигане на мирно споразумение.

Москва очаква нови контакти със САЩ

Дмитрий Песков изрази надежда, че специалните пратеници на президента на САЩ – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър – ще посетят Москва.

Той подчерта още, че Русия възнамерява да продължи диалога и контактите с Вашингтон.

Според Ройтерс американските усилия за посредничество между Москва и Киев са били забавени, след като международното внимание се е насочило към конфликта с Иран.

Песков не коментира публикация на Ройтерс, според която американските разузнавателни служби проверяват информация за евентуална руска подкрепа за Иран при атаките срещу американски обекти в страните от Персийския залив.

По данни на агенцията към момента няма категорични доказателства за участие на Москва. Според източници на Ройтерс обаче американските служби анализират тази версия заради високата точност на иранските удари и дългогодишното военно-техническо сътрудничество между Русия и Иран.