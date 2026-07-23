Нов риск: Хусите блокираха Саудитска Арабия, отговорът на Тръмп

Йеменските шиитски бунтовници хуси обявиха блокада на Саудитска Арабия, която може да доведе до ново изостряне на конфликта в Близкия изток и да засегне сериозно международната търговия и доставките на петрол, предава БТА.

Групировката „Ансар Аллах“ („Привърженици на Аллах“) съобщи, че затваря стратегическия Баб ел Мандебски проток за кораби, свързани със Саудитска Арабия. Според хусите това е отговор на саудитската блокада срещу Йемен и на въздушния удар по международното летище в контролираната от тях столица Сана.

Бунтовниците твърдят, че вече са принудили няколко търговски кораба да променят маршрута си, въпреки че тази информация засега не е официално потвърдена.

Защо Баб ел Мандеб е толкова важен

Баб ел Мандеб свързва Червено море с Аденския залив и е сред най-важните морски транспортни артерии в света.

През пролива преминават около 12% от световната търговия, включително приблизително една четвърт от контейнерния трафик между Европа и Азия през Суецкия канал.

След ограниченията върху корабоплаването в Ормузкия проток значението на Баб ел Мандеб за Саудитска Арабия и международните доставки на петрол допълнително нарасна.

Как се стигна до новото напрежение

Гражданската война в Йемен продължава повече от десетилетие. Хусите завзеха голяма част от Северен Йемен, включително столицата Сана, през 2014 г., а година по-късно Саудитска Арабия оглави военна коалиция в подкрепа на международно признатото правителство.

Последното изостряне на отношенията започна, след като според хусите саудитските сили са атакували летището в Сана. В отговор бунтовниците изстреляха ракети по саудитското летище Абха, което доведе до най-сериозното напрежение между двете страни от години.

Предупреждения от Саудитска Арабия, САЩ и Пакистан

Саудитска Арабия заяви, че няма да допусне заплахи срещу международното корабоплаване.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп коментира, че към момента реална блокада няма, но предупреди, че ако това се случи, Вашингтон ще реагира.

Междувременно Пакистан също отправи остро предупреждение към хусите. Исламабад заяви, че всяка атака срещу саудитски или пакистански морски интереси може да бъде възприета като заплаха за националната сигурност и не изключи военен отговор.

Защо светът следи внимателно проливите

Експерти предупреждават, че контролът върху стратегически морски проливи като Ормуз, Баб ел Мандеб, Босфора, Дарданелите и Малакския проток има ключово значение за световната икономика.

Всяко ограничаване на корабоплаването през тези тесни морски коридори може да доведе до сериозни забавяния на доставките, поскъпване на петрола и нови сътресения в международната търговия.