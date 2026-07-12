Той промени Катар до неузнаваемост. Отиде си Емирът баща

Отиде си емирът, който превърна Катар от страната на рибарите в газова суперсила.

На 74-годишна възраст почина бившият емир на Катар, Хамад бин Халифа Ал Тани, който управляваше страната 18 години, съобщи Al Jazeera.

Смъртта му беше официално обявена и от държавния съвет на Катар Амири Диван.

Шейх Хамад, известен в страната си като „Емирът баща“, управлява Катар от 1995 г. до 2013 г., когато доброволно абдикира и предаде властта на своя син и настоящ емир – шейх Тамим бин Хамад ал-Тани.

Неговото управление беше епоха на фундаментални промени. Нефтеният и газовият комплекс на страната се издигна значително благодарение на привличането на чуждестранни инвестиции от най-големите компании в света. В резултат на това Катар се превърна в един от основните производители и износители на LNG. Създаде се и известната медийна мрежа Al Jazeera.

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