Мъж убит от ракета в Абу Даби

Атака с дронове срещу Обединените арабски емирства (ОАЕ) предизвика пожар в голяма петролна индустриална зона на емирство Фуджейра на източното крайбрежие на страната, граничещо с Оманския залив, което стана обект на множество атаки, съобщи новинарската агенция на ОАЕ - УАМ, цитирана от Асошиейтед прес.

ОАЕ затвориха въздушното си пространство в отговор на определените от армията "заплахи с дронове и ракети от Иран".

Недалеч от Фуджейра в Оманския залив, петролен танкер беше ударен от "снаряд с неизвестен произход", докато плавателният съд е бил закотвен в залива близо до Ормузкия проток, съобщи тази сутрин в изявление Британската организация за морски търговски операции (UKMTO).

Танкерът, за който не става ясно дали е превозвал петрол или втечнен газ, е понесъл "леки щети", а при удара няма жертви.

Един човек беше убит тази сутрин при падането на отломки от прехваната ракета в Абу Даби, съобщиха власти.

"Падането на отломки в района на Бани Яс след прехващането на балистична ракета от противовъздушната отбрана е причинило смъртта на един пакистански гражданин", написаха властите на ОАЕ в социалната мрежа "Екс".

Министерството на отбраната на Саудитска Арабия заяви, че тази сутрин десетки дронове са били прехванати над Източна провинция Аш Шаркия, където е разположена петролна инфраструктура.

Пожар избухна в петролна индустриална зона в Катар след прехващането на ракета, което беше съобщено малко по-късно от катарското министерство на отбраната.

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) заявиха, че са започнали нова масирана вълна от атаки срещу Техеран и Бейрут, където взимат на прицел обекти на ливанската групировка "Хизбула". Според Националната информационна агенция на Ливан атаките на Израел са насочени срещу кварталите Каафат и Харет Хрейк в южните предградия на столицата.

"Свидетели сме на повратен момент в историята. След безкрайни войни, кръвопролития и терор, основният причинител на тези бедствия - Техеран, ще бъде спрян и съдбата на целия регион на Близкия изток ще бъде променена. Премахването на иранската заплаха е един от първостепенните интереси на националната сигурност на Европа", подчерта израелският президент Ицхак Херцог.

От своя страна, групировката "Хизбула" пое отговорност тази сутрин за няколко атаки с ракети срещу позиции на ЦАХАЛ в южните гранични райони на Ливан близо до селищата Хиам, Марун ар Рас и Мейс ел Джабал, където Израел обяви началото на "ограничени сухопътни операции".

Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция също обяви, че е предприел нова серия от атаки с дронове и ракети, насочени срещу военната инфраструктура на Израел, както и срещу американската военновъздушна база "Ал Удейд" в Катар, съобщиха иранските информационни агенции "Мехр" и "Фарс".

Американският президент Доналд Тръмп заяви вчера, че "много страни" са го уверили, че са на път да се присъединят към силите, охраняващи Ормузкия проток. Същевременно той обаче посочи, че нежеланието на някои страни е показателно за липсата на реципрочност в споразуменията за отбрана със САЩ.

Той подчерта също, че е отменил посещението си в Китай, насрочено за 31 март. "Искам да остана тук заради войната в Близкия изток", отбеляза американския президент, като увери, че отношенията на Вашингтон с Пекин "са много добри".

Войната в Близкия изток отне живота на 1300 души в Иран, на най-малко 850 души в Ливан и на 12 в Израел, съобщиха властите на тези страни. Американските въоръжени сили посочиха, че 13 американски военнослужещи са били убити, а близо 200 - ранени, в Бахрейн, ОАЕ, Кувейт, Ирак и Йордания, обобщават АП и АФП.

