Президентът на Иран с изненадващ ход! Идат ли реформи в страната

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан призова за по-силно участие на обществото в управлението и заяви, че страната няма да може да преодолее предстоящите предизвикателства без подкрепата на всички социални групи, предадоха ИРНА и Фарс. На правителствено заседание той подчерта, че хората трябва да бъдат включвани в процеса на вземане на решения.

Пезешкиан посочи, че администрацията му работи едновременно по икономическите и социално-битовите проблеми и по активизирането на обществените, академичните и синдикалните структури. Междувременно президентството отрече появилите се съобщения, че той е подал оставка.

Призив за участие в управлението

Пезешкиан постави акцент върху необходимостта от по-широко обществено участие в управленските решения. По думите му сегашните критични обстоятелства изискват не само действия на институциите, но и подкрепа от различните слоеве на обществото.

Иранският президент заяви, че администрацията му търси начини да укрепи ролята на обществените, академичните и синдикалните структури. Той ги определи като важни стълбове на управлението в момент, когато страната е изправена пред външен натиск и вътрешни затруднения.

Според него решаването на икономическите и социално-битовите проблеми трябва да върви заедно с по-активен диалог с хората и с включването им в процеса на търсене на решения.

Координация след войната, наложена от САЩ и Израел

Пезешкиан отново похвали служителите на различните институции за ролята им по време на наложената от САЩ и Израел война. Той отбеляза, че последните му посещения в различни министерства и срещите с ръководни фигури са били насочени към засилване на координацията.

По думите му целта е да се подобрят диалогът, отговорното вземане на решения и взаимодействието между отделните части на държавното управление.

Президентът призова хората да бъдат информирани за реалностите, пред които е изправена страната. Той посочи, че част от икономическите проблеми са резултат от ограниченията и натиска, упражнявани от враждебни сили.

„Колкото по-честно разговаряме с хората“

Пезешкиан свърза изхода от кризите с националното единство. Според него трудностите могат да бъдат преодолени само при участие на всички обществени групи.

„Колкото по-честно разговаряме с хората и ги включваме в процеса на вземане на решения и в решаването на проблеми, толкова по-солиден ще е социалният капитал на страната и толкова по-вероятно е успешно да преодоляваме трудностите“, заяви той.

Така президентът постави доверието между властта и обществото като ключов фактор за стабилността на страната. По думите му откритият разговор с хората е условие за по-силен социален капитал и за по-успешно преминаване през натиска.

Президентството отрече слухове за оставка

На този фон говорителката на президентството Фатеме Мохаджерани отрече съобщенията, че Пезешкиан е подал оставка. Тя реагира в Екс на появилите се слухове и заяви, че президентската администрация е доказала, че стои до иранския народ в трудни дни.

Мохаджерани подчерта, че екипът на президента продължава да работи за решаване на проблемите на страната и за подобряване на живота на хората.

Отричането на слуховете дойде след изказването на Пезешкиан за нуждата от единство, откритост и участие на обществото в управлението. Така президентството опита да пресече внушенията за политическа нестабилност и да насочи вниманието към заявения курс за по-широк обществен диалог.

