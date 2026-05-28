САЩ удари Иран отново, Ормузкият проток под напрежение

Американската армия нанесе тази нощ нови "отбранителни удари" срещу Иран, докато напрежението около Ормузкия проток остава опасно високо, предаде Асошиейтед прес. Според Вашингтон операцията е била насочена срещу военен обект, оценен като заплаха за американските сили в региона и за търговското корабоплаване.

Източници в Иран съобщиха за три взрива край пристанищния град Бандар Абас и за кратко активиране на противовъздушната отбрана.

На този фон президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че предстоящите междинни избори няма да определят стратегията му спрямо Ислямската република.

Удари през нощта край Бандар Абас

Новинарската агенция Фарс съобщи, че около 1:30 ч. местно време в района на Бандар Абас са били чути три експлозии. Според информацията противовъздушната отбрана на града е била активирана за няколко минути, което подсказва за внезапна военна тревога в един от чувствителните райони край Персийския залив.

Представител на американската армия заяви за Ройтерс, че САЩ са нанесли удари по военен обект, определян като източник на заплаха. Според американската страна рискът е бил насочен не само към силите на САЩ в региона, но и към търговските маршрути през Ормузкия проток - една от най-критичните точки за световния енергиен транспорт.

Свалени дронове и поразена станция

Асошиейтед прес съобщи, като се позова на представители на Вашингтон, че силите на Централното командване на САЩ са свалили четири ирански дрона камикадзе в района на Ормузкия проток. Освен това е била поразена и иранска наземна станция за управление на безпилотни летателни апарати в Бандар Абас.

Според американската информация станцията е била в готовност да изстреля пети дрон. Именно този детайл засилва твърдението на Вашингтон, че ударите са били предприети като превантивна мярка срещу непосредствена заплаха.

Тръмп търси изход, но отхвърля изборния натиск

По-рано в сряда Доналд Тръмп заяви на правителствено заседание, че САЩ напредват в усилията за урегулиране на конфликта. Въпреки това преговорите между Вашингтон и Техеран все още не са довели до ясен резултат.

Американският президент се стреми към споразумение за отварянето на Ормузкия проток. Асошиейтед прес отбелязва, че Тръмп се нуждае и от убедителен аргумент, че ядреният капацитет на Иран е отслабен достатъчно, за да може САЩ да обявят победа и да се сложи край на конфликт, който не се радва на широка подкрепа сред републиканците.

На въпрос дали насрочените за ноември междинни избори могат да повлияят върху действията му спрямо Иран, Тръмп отхвърли подобни твърдения. "Не ме интересуват междинните избори", заяви в сряда американският лидер.

Вашингтон повтаря аргумента за защита на войските

САЩ нанесоха удари в Южен Иран и в понеделник. Тогава американската страна посочи, че целта е била да бъдат защитени "американските войски от заплахи, създавани от иранските сили".

Новата операция затвърждава линията на Вашингтон, че военните действия са представяни като отбранителни и ограничени. В същото време всяка следваща атака повишава риска от ответна реакция и от по-дълбоко въвличане на региона в конфронтацията.

Техеран не отстъпва от исканията си

Председателят на комисията по национална сигурност към иранския парламент Ебрахим Азизи заяви тази нощ, че реториката на Тръмп "няма да принуди Ислямската република да се откаже от исканията си за обогатяване на уран, за контрол върху Ормузкия проток, както и за отмяна на санкциите срещу страната".

Азизи написа в социалната мрежа Екс, че според него американският президент търси изход от стратегически застой. "Очевидно е, че Тръмп, търсейки изход от този стратегически застой, редува заплахите с призиви за споразумение", заяви иранският представител.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com