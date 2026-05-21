Свят

Иранската сделка разклати съюза между Тръмп и Нетаняху

Американски медии описват напрегнат разговор и спор за новия план за край на войната

Иранската сделка разклати съюза между Тръмп и Нетаняху
Снимка: Асошиейтед прес
21 май 26 | 7:04
1519
Иван Ангелов

Американският президент Доналд Тръмп и израелският премиер Бенямин Нетаняху са влезли в спор за стратегията спрямо Иран, съобщават американски медии, цитирани от ДПА. Разногласията са свързани със преработено предложение за слагане на край на войната, за което пишат вестник "Уолстрийт джърнъл" и сайтът "Аксиос".

Напрежението идва на фона на смесените сигнали от Вашингтон - Тръмп говори едновременно за възможна сделка до дни и за готовност за нови удари, ако не получи "правилните отговори". Според Франс прес американският президент е предупредил, че границата между споразумение и ескалация е "тънка".

Напрегнат разговор между двамата лидери

Американските медии твърдят, че Тръмп е разговарял по телефона с Нетаняху преди два дни. Според публикациите разговорът е бил свързан с бъдещия подход към Иран и с преработения план за прекратяване на войната.

"Нетаняху ще направи това, което аз искам", е цитиран да казва Тръмп. От своя страна, според "Аксиос", израелският премиер е бил "дълбоко развълнуван" след разговора и е добавил, че "косата му е настръхнала".

Разрив за войната и преговорите

Нетаняху остава скептичен към дипломатическите усилия и иска възобновяване на войната, която започна заедно с Тръмп в края на февруари, за да бъде Иран отслабен още повече във военен план, се казва в медийните публикации.

Тръмп обаче даде знак, че засега оставя отворена вратата за преговори. Завчера той съобщи, че е бил напът да нареди нови удари по Иран, но в крайна сметка е отложил атаката, защото се водят "сериозни преговори".

Заплахи и надежда за бърза сделка

Във военната база "Андрюс" в щата Мериленд Тръмп отново не обяви ясно какви са намеренията му. "Ще видим какво ще се случи. Или ще постигнем споразумение, или ще предприемем някои по-строги мерки. Но, надявам се, второто няма да се случи", каза той пред репортери.

Американският президент подчерта, че ситуацията може да излезе от контрол много бързо. "Границата е тънка, повярвайте ми. Ако не получим правилните отговори, нещата може да ескалират много бързо", предупреди Тръмп.

"Всички сме готови да действаме"

Тръмп засили натиска, като заяви, че Вашингтон остава в пълна готовност за действие. "Всички сме готови да действаме. Трябва да получим правилните отговори. Те трябва да бъдат напълно, на 100% задоволителни", подчерта президентът на САЩ.

Той добави, че споразумение с Иран би спестило "много време, енергия и хора". По думите му такава сделка може да бъде сключена "много бързо... до няколко дни".

Ударите са били спрени в последния момент

Франс прес отбелязва, че това е поредното изявление на Тръмп по темата в рамките на няколко дни. От понеделник, когато обяви, че се отказва от нови удари, за да даде време на преговорите, той изпраща смесени сигнали - между оптимизъм за сделка и открити заплахи за подновяване на военните действия.

Във вторник президентът на САЩ довери, че е бил на един час от това да нареди нови удари по Иран. По думите му планираната за същия ден атака е била отложена по молба на страните от района на Персийския залив.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Иван Ангелов

Още по тема Близкия изток
Още от Свят
Коментирай
2 Коментара
ICE AND FBI ,US ARMY MUST TO ARREST DONALD TRUMP AND BENJAMEN NETANYAHU TODAY
преди 1 час

ICE AND FBI MUST TO ARREST TRUMP,NETANYAHU, PUTIN,ELON MUSK TODAY преди 1 секунда ВНИМАНИЕ ДА СЕ ПРАТЯТ НА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ Всички ОТ БЕЛИЯ ДОМ ВАШИНГТОН Следят ги като наркотизирани и чипирани с наркотици за ЛИКВИДАЦИЯ НА ЖИВОТА НА ЗЕМЯТА И Ограбване ИЗТОчване,Прахосване на СТоТИЦИ ХИЛЯДИ МИЛИАРДИ . ДАЛИ СА ИМ дигитално трансформационни холограмни оръжия като хапчета с ГЕНЕРАТОРИ АКТИВИРАЩИ ОСОБЕННО ЖЕСТОКИ МАСОВИ УБИИЦИ . УБИИЦиТЕ Се виждат като облаци около DONALD TRUMP, PETE HEGSETH, ALIS,BORISOV /Bulgaria ,Netanyahu/ Izrael/ URSULA VON DER LEYEN /EU president/ ТРЪМП СЕ целува с най масовите убиици на 21 век вкл с ОСЪДЕНИ ОТ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД НЕТАНЯХУ, ПУТИН, АЛИС ДА Види видео репортажи от разрушения на територията на ИЗраел причинени от МАСОВИ УБИИЦИ НАЧЕЛО С НЕТАНЯХУ. УБИТИ НАД 13 000 деца/ вкл изгорени живи ,взривени от 2023 - 2024.

Откажи
US ARMY MUST TO ARREST DONALD TRUMP,NETANYAHU/IZrael, PUTIN /KRemlin.ru ОПАСНИ ПЕДОФИЛИ СА
преди 58 минути

СЛедят DONALD TRUMP,NETANYAHU, PUTIN КАТО ПЕДОФИЛИ масови убиици на деца. Всички са подставени на власт от наркомани като рекламни лица на мафията окупирала ИЗраел, САЩ,ЕВРОПА, СССР, РОССИЯ И Украйна., ТРЪМП Е Сниман с специално отровени наркоманизирани деца . Експерти да го проучат за съучастник в изнасилване на деца отровени с наркотици. НЕТаняху е най масовия убиец на деца на 21 век.Путин най масовия убиец на 21 век.

Откажи