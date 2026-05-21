Иранската сделка разклати съюза между Тръмп и Нетаняху

Американският президент Доналд Тръмп и израелският премиер Бенямин Нетаняху са влезли в спор за стратегията спрямо Иран, съобщават американски медии, цитирани от ДПА. Разногласията са свързани със преработено предложение за слагане на край на войната, за което пишат вестник "Уолстрийт джърнъл" и сайтът "Аксиос".

Напрежението идва на фона на смесените сигнали от Вашингтон - Тръмп говори едновременно за възможна сделка до дни и за готовност за нови удари, ако не получи "правилните отговори". Според Франс прес американският президент е предупредил, че границата между споразумение и ескалация е "тънка".

Напрегнат разговор между двамата лидери

Американските медии твърдят, че Тръмп е разговарял по телефона с Нетаняху преди два дни. Според публикациите разговорът е бил свързан с бъдещия подход към Иран и с преработения план за прекратяване на войната.

"Нетаняху ще направи това, което аз искам", е цитиран да казва Тръмп. От своя страна, според "Аксиос", израелският премиер е бил "дълбоко развълнуван" след разговора и е добавил, че "косата му е настръхнала".

Разрив за войната и преговорите

Нетаняху остава скептичен към дипломатическите усилия и иска възобновяване на войната, която започна заедно с Тръмп в края на февруари, за да бъде Иран отслабен още повече във военен план, се казва в медийните публикации.

Тръмп обаче даде знак, че засега оставя отворена вратата за преговори. Завчера той съобщи, че е бил напът да нареди нови удари по Иран, но в крайна сметка е отложил атаката, защото се водят "сериозни преговори".

Заплахи и надежда за бърза сделка

Във военната база "Андрюс" в щата Мериленд Тръмп отново не обяви ясно какви са намеренията му. "Ще видим какво ще се случи. Или ще постигнем споразумение, или ще предприемем някои по-строги мерки. Но, надявам се, второто няма да се случи", каза той пред репортери.

Американският президент подчерта, че ситуацията може да излезе от контрол много бързо. "Границата е тънка, повярвайте ми. Ако не получим правилните отговори, нещата може да ескалират много бързо", предупреди Тръмп.

"Всички сме готови да действаме"

Тръмп засили натиска, като заяви, че Вашингтон остава в пълна готовност за действие. "Всички сме готови да действаме. Трябва да получим правилните отговори. Те трябва да бъдат напълно, на 100% задоволителни", подчерта президентът на САЩ.

Той добави, че споразумение с Иран би спестило "много време, енергия и хора". По думите му такава сделка може да бъде сключена "много бързо... до няколко дни".

Ударите са били спрени в последния момент

Франс прес отбелязва, че това е поредното изявление на Тръмп по темата в рамките на няколко дни. От понеделник, когато обяви, че се отказва от нови удари, за да даде време на преговорите, той изпраща смесени сигнали - между оптимизъм за сделка и открити заплахи за подновяване на военните действия.

Във вторник президентът на САЩ довери, че е бил на един час от това да нареди нови удари по Иран. По думите му планираната за същия ден атака е била отложена по молба на страните от района на Персийския залив.

