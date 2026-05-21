Искат смъртна присъда за Раул Кастро в САЩ

САЩ повдигна обвинения срещу бившия кубински лидер Раул Кастро заради инцидент от 1996 г., при който кубински изтребители МиГ свалят два граждански самолета "Чесна" на организацията Brothers to the Rescue, съобщи Ройтерс. При атаката загиват четирима души, трима от които са американски граждани, а Вашингтон твърди, че самолетите са били ударени над международни води.

Според американските власти именно Раул Кастро, тогава министър на отбраната на Куба, е издал заповедта за атаката. Прокуратурата иска смъртна присъда за 94-годишния бивш кубински лидер, съобщи Министерството на правосъдието на САЩ.

Обвинение от 1996 г. разпалва нов фронт

Делото е заведено от администрацията на Доналд Тръмп и връща на преден план един от най-напрегнатите епизоди в отношенията между Вашингтон и Хавана. Свалените самолети са били използвани от кубински дисиденти от Маями, а случаят от години остава сред най-тежките обвинения на САЩ срещу кубинските власти.

Американската теза е, че атаката е била извършена извън кубинското въздушно пространство и представлява незаконно нападение срещу цивилни летателни апарати. Именно върху това се основава и искането на прокуратурата за най-тежкото наказание.

Хавана отхвърля обвиненията

Куба винаги е поддържала противоположна версия - че самолетите са нарушили кубинското въздушно пространство и че действията на армията са били легитимна защита. Приживе Фидел Кастро заявяваше, че военните са действали по постоянни инструкции за охрана на границата, а брат му Раул не е издавал конкретна заповед за този случай.

Настоящият кубински президент Мигел Диас-Канел заяви днес, че обвиненията срещу Раул Кастро "липсват правни основания". По думите му целта им е да оправдаят "безразсъдната военна агресия" срещу страната.

Тръмп отрича ескалация, но флотът се придвижва

Доналд Тръмп заяви, че ескалация с Куба няма да има. Малко по-късно обаче Южното командване на САЩ официално съобщи, че ударна група на Военноморските сили на САЩ, начело със самолетоносача "Нимиц", е навлязла в Карибско море и се приближава към Куба.

По-рано вестник "Ню Йорк Таймс" съобщи, че Вашингтон може да приложи "венецуелския сценарий" и да арестува Раул Кастро след повдигането на обвиненията. Подобен ход би превърнал съдебния натиск в пряка геополитическа криза, въпреки уверенията на Тръмп, че няма да се стигне до ескалация.

Раул Кастро отдавна е извън властта, но остава символ

Раул Кастро е по-малкият брат на Фидел Кастро и една от най-влиятелните фигури в кубинската политика през последните десетилетия. След тежкото заболяване на Фидел той пое управлението на страната, първо като временен лидер от 2006 г., а след това като президент на Куба от 2008 г. до 2018 г.

От 2011 г. до 2021 г. Раул Кастро беше и лидер на Комунистическата партия на Куба. След официалното си пенсиониране той предаде властта на настоящия президент Мигел Диас-Канел, но името му остава свързано със самото ядро на кубинския режим - точно в момент, когато Вашингтон отваря срещу него най-тежката съдебна атака.

