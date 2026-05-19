ООН: Изтезанията, които документирахме в затворите им, са садизъм!

Жесток и смразяващ кръвта доклад на Организацията на обединените нации (ООН) освети зловещото задкулисие в израелските затвори, предаде Франс прес. Специалният докладчик на ООН по въпросите на изтезанията Алис Джил Едуардс излезе с безкомпромисно изявление, в което официално осъди системните изтезания на палестински затворници и потенциално незаконните смъртни случаи зад решетките в Израел. По думите ѝ, наложените извънредни мерки след кървавите събития от 7 октомври 2023 г. са отворили вратата за невиждано насилие, задържане в пълна тайна и подлагане на хората на абсолютно унизителни условия. „Броят и жестокостта на събраните твърдения свидетелстват за явно пренебрежение от страна на Израел към задължението му да третира човечно всички задържани“, предупреди с тежък тон Едуардс.

Електрошок, сексуално насилие и коремни разкъсвания

Данните, събрани от независимата експертка, разкриват мащабите на истински Ад. Едуардс е документирала подробно 52 случая на тежки форми на физически малтретирания, както и 33 потресаващи случая на сексуални изтезания и насилие от сексуален характер. Жертвите са били подлагани на жестоки побои, изтезания чрез принудителни мъчителни пози, прекомерно оковаване, лишаване от сън, пълен глад, недохранване и продължителна изолация в нечовешки килии. Още по-скандални са разкритията за аутопсиите на загинали зад решетките палестинци. Медицинските експертизи са открили множествени счупвания на ребрата, брутални подкожни и вътрешни кръвоизливи, както и разкъсвания на вътрешните коремни органи вследствие на зверски побои.

94 трупа без разследване и нула наказани за тайните служби

„Информацията за най-малко 94 смъртни случая в затворите от октомври 2023 г. насам, които изобщо не са били разследвани, предизвиква сериозни притеснения“, подчерта Едуардс. Тя хвърли истинска бомба в правосъдната система на Израел, разкривайки тотална безнаказаност за репресивния апарат. От рекордните 1680 официално подадени жалби срещу израелските разузнавателни служби, нито една не е довела до повдигане на каквото и да е обвинение. Според Бюрото за специални процедури, в момента в Израел са тикнати зад решетките над 9000 палестинци, като едва 2200 от тях имат влезли в сила присъди. Едуардс настоя за незабавно, независимо и напълно прозрачно разследване, както и за преразглеждане на законите за задържане.

ООН подхваща и престъпленията на „Хамас“

Специалният докладчик на ООН обаче запази пълна обективност и обяви, че няма да си затвори очите пред действията на другата страна в конфликта. Едуардс уточни, че е стартирала мащабно ново разследване, насочено към твърденията за жестоки изтезания и злоупотреби, извършени от „Хамас“, „Ислямски джихад“ и други въоръжени групировки на територията на Газа, както и от Палестинската автономна власт на Западния бряг. „Зад всяко обвинение се крие човек, който е бил в ръцете на онези, които са упражнявали власт над него“, завърши емоционално експертката на ООН.

