Всичко по темата ивицата Газа

Нетаняху на нож с Тръмп. Арабският свят се обединява
Нетаняху настръхна срещу плана му
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Нетаняху настръхна срещу плана му
Той и Джаред Къшнър преговарят за Газа
Новината за трагичната кончина съобщи дъщерята на Яна
Американският план за Газа е единственият път, каза върховният представител на Съвета за мир
Израел отхвърля плана от 15 точки, отсече премиерът
Военните стрелят по цивилните жители и по децата без жал
Електрошокове, мъчения, глад, сексуални насилия и хиляди неразследвани трупове в разтърсващ доклад
Активисти от 40 държави са тикнати в „плаващия затвор“
Палестински медици съобщават за нови цивилни жертви след атаката