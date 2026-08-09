Нетаняху отхвърли плана за мир в Газа. Ново условие

Израел отхвърли обявения от Доналд Тръмп план за мир в Газа. Премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че няма да има изтегляне на армията от Газа, преди „Хамас“ да бъдат „наистина разоръжени“.

Учреденият от американския президент Съвет за мир миналия месец обяви, че е постигнато споразумение. Тръмп го нарече „монументална стъпка към мир“. Според него, групировката „Хамас“ е съгласна да сложи оръжие, ако Израел прекрати всички форми на агресия и се изтегли от Газа.

„Израел отхвърля 15-точковия план“, каза Нетаняху на заседание на кабинета в неделя. И добави, че сега води разговори с американски представители за това как да се продължи напред.

"Чувам че някои казват - не си го заявил. Но ние го казахме и сега го повтарям пак - Израел отхвърля плана от 15 точки. Армията няма да прави никакво изтегляне, докато не бъде разпусната Хамас и предадени оръжията. И когато казвам разпусната и предадени - имам предвид всички оръжия - тежки, средни, леки. Всички!. Говорим за истинско разоръжаване, а не фиктивно. Сега разговаряме с американците по въпроса. Те имат идеи, някои от тях са приемливи, други не са", заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху.