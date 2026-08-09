Земетресение на крачка от България. Турция изтръпна

Земетресение с магнитуд 4.5 по скалата на Рихтер беше регистрирано в Югоизточна Турция, съобщават турските медии. Земният трус е регистриран в рано сутринта в 03:42 часа района на град Нурдагъ в окръг Газиантеп.

“Земетресението е усетено и в съседните окръзи Килис, Кахраманмараш, Османие и Хатай. До този момент няма данни за разрушения. Продължава работата на екипите по проучването на терена”, заяви валията на Газиантеп Кемал Чебер пред турската държавна телевизия ТРТХабер.

По данни на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD) към Министерството на вътрешните работи епицентърът на земетресението е бил дълбочина 7.44 км в района на Нурдагъ.

Град Нурдагъ, който е с население около 40 000 души, бе сред най-силно пострадалите райони при земетресенията на 6 февруари през 2023 г. отнели живота над 50 000 души в Югоизточна Турция.

Според сеизмолог проф.др. Осман Бекташ земетресението в Нурдагъ е свързано с трусовете от 6 февруари 2023 година по разлома Хатай- Газиантеп.

"След земетресението с магнитуд 4,5 на 13 юни, на 9 август в Нурдагъ стана друго земетресение с магнитуд 4,5. Сеизмичната обстановка в този район продължава да е активна и изисква повишено внимание. Земетресенията от 6 февруари 2023 г. и данните за сеизмичността през последните 3 години ни предупреждава, че рискът от земетресения в региона Хатай-Газиантеп и по-специално в равнината Амик не бива да се пренебрегва напълно. Опасността не е отминала”, казва сеизмологът, цитиран от в. “Миллиет“.