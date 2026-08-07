ДА! На българската храна

В нея има авокадо и ягоди. И е хидратиращата вкусотия на лятото

Хранителният й профил е истинско съвършенство

В нея има авокадо и ягоди. И е хидратиращата вкусотия на лятото
07 авг 26 | 23:57
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Божана Войнишка

Когато живакът в термометрите скочи критично нагоре, традиционните тежки манджи и мазни меса се превръщат в истинско наказание за организма. Тялото буквално крещи за дълбока хидратация, лекота и ударна доза свежест. Точно тук на сцената излиза най-новата кулинарна сензация на сезона – една неочаквано дръзка, но съвършено балансирана комбинация от краставици, авокадо и пресни ягоди. Тази рецепта взриви менютата на модерните ресторанти и се превърна в абсолютен фаворит на диетолозите заради способността си да тонизира тялото светкавично и без никакви излишни калории.

Тайната на перфектния летен баланс

На пръв поглед комбинацията между зеленчуци, мазнини и плодове може да звучи екзотично, но хранителният профил на това ястие е истинско съвършенство. Хрупкавата краставица, която се състои от над 95% вода, осигурява мощна хидратация за клетките и действа охлаждащо. Кремообразното авокадо внася в чинията изобилие от полезни мононенаситени мастни киселини, които засищат за дълго време и помагат на витамините от останалите съставки да се усвоят напълно.

Голямата изненада тук са ягодите. Техният леко кисел и същевременно сладък вкус придава на салатата неповторима свежест и я обогатява с мощни антиоксиданти и витамин С. Цялата тази експлозия от вкусове се обединява от цитрусов дресинг с лайм и мента, който активира храносмилателната система и дава мощен енергиен тласък. Най-хубавото е, че ястието се приготвя за точно 5 минути, не изисква никакво стоене пред горещия котлон и е напълно щадящо за талията ви.

Рецепта за Свежа лятна салата от краставици, авокадо и ягоди

Необходими продукти (за 2 порции):

  • Хрупкави краставици – 2 броя (най-добре от градина или тип „корнишони“)

  • Добре узряло авокадо – 1 брой

  • Пресни летни ягоди – 150 грама

  • Пресен спанак или рукола – 1 шепа (по желание за орехов вкус)

  • Келтска или морска сол – 1 щипка (за перфектен минерален баланс)

  • Сок от лайм – 2 супени лъжици

  • Студено пресован зехтин – 1 супена лъжица

  • Листа от прясна мента – 5-6 броя (ситно нарязани)

Начин на приготвяне:

  1. Нарязване: Измийте добре краставиците и ги нарежете на тънки полукръгчета. Обелете авокадото, отстранете костилката и го нарежете на малки кубчета. Почистете ягодите от дръжките и ги срежете на четвъртинки.

  2. Сглобяване: В голяма и дълбока купа смесете нарязаните краставици, кубчетата авокадо и сочните ягоди. По желание добавете шепата бейби спанак или рукола.

  3. Дресинг: В малка чашка смесете пресния сок от лайм, зехтина и ситно нарязаната мента. Лаймът ще даде страхотен аромат и ще предпази авокадото от потъмняване. Поръсете със щипка сол, която помага на ягодите да разгърнат естествената си сладост.

  4. Сервиране: Залейте салатата с готовия дресинг, разбъркайте я изключително внимателно, за да запазите целостта на авокадото, и я поднесете веднага.

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Автор Божана Войнишка

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4 Коментара
Атанас Атанасов
преди 9 часа

Хиляди извинения! Госпожо Войнишка, съжалявам, но пълноценната, повтарям, пълноценната храна трябва да е съобразена със сезоните и района, където сте родена и живеете и да е израсла на здрава почва. Не лепете етикети на продуктите, те не стават по-качествени. Какво е дълбока хидратация?! Ще хванете "воднянка". Човек е това, което яде. Когато говорите за диетолозите, ще Ви помоля да назовете едно име и ще докажа, че официалната медицина няма такъв! Бъдете здрава и разумна!

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Сия
преди 5 часа

Авокадото и то вече е част от българската храна. Войнишка по-големи тъпотии не можахте ли да копирате. Четете ли ги въобще или това са ви възможностите

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Шеф-готвач
преди 35 минути

Първо, госпожо Войнишка, обезличавате една интересна и радваща се на читатели рубрика. Не виждам сила, която да ме накара да похабя тези хубави (и скъпи) продукти. Искаме български рецепти! Например: морузник; топеница (класическа или с яйца и чушки, леко подквасена); белмаш (кутмач); чолбур; "мечка" от царевичен хляб със сирене и масло. И т.н. Моля да си преглеждате и заглавията, преди да ги публикувате.

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Шеф-готвач
преди 23 минути

Да не забравя, зелето, спанакът и целината са охлаждащи храни, които много помагат в горещините. Едно пиле сус зеле, лятна супа, нещо от сорта - все български продукти.

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