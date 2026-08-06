Тайната на казанлъшките понички - не са мазни, а се топят в устата

Казанлъшките понички са сред най-търсените летни изкушения – продават се по морето, в планинските курорти и на почти всеки фестивал, а децата не могат да им устоят. За порция от осем понички често ще платите около 4 евро. Добрата новина е, че можете лесно да ги приготвите у дома. Тайната на пухкавото тесто и златистата коричка се крие в няколко малки хитринки, които превръщат обикновената рецепта в истинско изкушение.

Необходими продукти:

500 г брашно

250 мл прясно мляко (леко затоплено)

2 яйца

25 г прясна мая (или 7 г суха)

50 г захар

50 г разтопено масло

1 пакетче ванилия

настърганата кора на 1 лимон (по желание)

щипка сол

олио за пържене

пудра захар за поръсване

Начин на приготвяне:

Разтворете маята в затопленото мляко с 1 ч.л. захар и 2 с.л. брашно. Оставете за около 10-15 минути да шупне. Пресейте брашното. Добавете захарта, солта, ванилията, яйцата, разтопеното масло и лимоновата кора. Прибавете активираната мая. Омесете меко, гладко тесто. Ако лепне, добавете още малко брашно, но не прекалявайте. Покрийте и оставете да втаса около 1 час, докато удвои обема си. Разточете тестото на дебелина около 1,5 см и изрежете кръгчета с чаша. Подредете ги върху набрашнена повърхност и оставете да втасат още 20-30 минути. Загрейте олиото до около 170°C. Пържете поничките по 2-3 минути от всяка страна до наситено златисто. Не прегрявайте мазнината, за да се изпекат добре и отвътре. Извадете ги върху кухненска хартия и още топли ги поръсете обилно с пудра захар.

Малките тайни на казанлъшките майсторки

Тестото трябва да е по-меко от това за хляб – така поничките стават въздушни.

Второто втасване е задължително – именно то ги прави много пухкави.

Пържете на умерен огън, а не на силен.

Ако покриете съда с капак през първата минута на пърженето, поничките бухват още повече.

Много домакини в Казанлъшко добавят 1 с.л. ракия. Смята се, че така поничките поемат по-малко мазнина при пърженето.

Ванилия и настъргана лимонова кора- това е характерният аромат на казанлъшките понички.

По желание:

Могат да се напълнят с:

домашно сладко от рози (типично за района на Казанлък),

кайсиево сладко,

ванилов крем,

шоколадов крем.

Именно вариантът със сладко от рози е характерен за Казанлъшкия край и придава на поничките местен, автентичен вкус.