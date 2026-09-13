Една лъжица променя ориза. Трикът за пухкава гарнитура
Тайната е в доброто измиване, малко лимонов сок и едно важно правило по време на варенето
Следете всички новини, анализи и коментари за Рецепти. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Тайната е в доброто измиване, малко лимонов сок и едно важно правило по време на варенето
При най-пресните кочани една минута във вряща вода може да е достатъчна, но замразената царевица изисква повече време
Няколко минути под студена вода могат да спасят текстурата, но при две любими ястия правилото се обръща
Телешко, пуешко и дори патешко могат да влязат в тенджерата, но истинският секрет е в правилното съчетание
Трапезата бе посветена на Международния ден на младежта
ЗНП козе сирене „Димитър Маджаров“ превръща всяка вечеря в празник
Малките детайли правят големия вкус
Правилото за десетте минути позволява да се образува повече алицин, преди високата температура да спре процеса
През лятото са хит по курортите
Лятото е немислимо без нея
Лятна класика с яйца, сирене и сочни домати
Полезна за костите и сърцето, поддържа холестерола в норми
Със златиста коричка за неустоим вкус
Лятна класика с богат вкус и апетитна златиста коричка
Лесна рецепта с истински домашен вкус
Те се съхраняват в сейфове, достъпът до тях е ограничен до шепа служители
Стават за 40 минути
Освежаващи десерти без печене за горещите дни
Специалистите препоръчват биостимулатор, който помага на растенията да преодолеят стреса
От народните средства до трихограмата – ефективни начини за борба с опасния вредител