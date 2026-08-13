Вкусът на лятото: миш-маш с безлактозно сирене "Маджаров"

Понякога най-добрите кулинарни идеи се раждат там, където традицията среща лекотата. Точно такъв е този миш-маш с безлактозно краве сирене на „Димитър Маджаров“ – познатият вкус от българската трапеза, пресъздаден по начин, който носи удоволствие, но без излишна тежест.

Именно това показва и шеф Никола Симеонов, който приготвя една от най-обичаните летни класики – миш-машът - с продукт, съобразен със съвременния начин на хранене – Lacto Free.

Малките детайли правят големия вкус

За този миш-маш ви трябват 3 яйца, 150 грама бяло саламурено сирене от краве мляко Lacto Free на Маджаров, 6 печени червени чушки, глава лук, 4 скилидки чесън, люта чушка, 40 грама масло, чаена лъжичка червен пипер, пресен магданоз, сол и черен пипер.

Лукът се нарязва и задушава до приятен златист цвят. Към него се добавят чесънът, маслото и лютата чушка, а след това и червеният пипер. Следват печените чушки. Едва тогава идва ред на яйцата, които се разбъркват непрекъснато. Финалът принадлежи на натрошеното безлактозно сирене – добавено в последния момент, само колкото да направи ястието кремообразно. Малко пресен магданоз и миш-машът е готов!

Защо именно безлактозно сирене?

Защото запазва автентичния млечен вкус, който всички обичаме, но същевременно е по-леко за стомаха и подходящо за хора с лактозна непоносимост. Без компромис в аромата, без разлика в качеството – само чисто удоволствие от храната.

При засищащо ястие като миш-маш комбинацията от яйца, масло и сирене може да остави усещане за тежест. Именно тук безлактозното сирене прави разликата. То се усвоява по-лесно, без да променя вкуса, текстурата или аромата. Направено е от истинско краве мляко и запазва онзи характерен млечен вкус, който превръща миш-маша в истинска класика. Така рецептата става подходяща както за хората с лактозна непоносимост, така и за всеки, който предпочита да се чувства лек и енергичен след хранене.

Рецептата, която събира любимите хора около трапезата

Някои рецепти просто нахранват.

Тази създава настроение, събира близките около масата и оставя след себе си усмивки.

Всяка хапка носи баланса между познатото и новото – вкус, който напомня за лятото, за градината и за семейните вечери, но с лекота, която се усеща и след последната вилица.

Добър апетит!