Истанбул ни рекламира: "Албена", Банско и Бургас "светят" в един от най-скъпите квартали

България започна да се рекламира с пълна сила в Истанбул. Билбордове и големи цветни пана, представящи едни от най-популярните ни летни и зимни курорти, вече привличат погледите в престижния квартал Улус – район с панорамна гледка към Босфора и огромен поток от жители и посетители.

На рекламните пана могат да се видят Бургас, Албена, Банско и Пампорово, както и кадри от джаз фестивала в Банско и други целогодишни туристически предложения.

Посланията са изписани на турски и английски език, а сред тях се открояват „Посетете България“ и „България – целогодишна туристическа дестинация“.

Реклама пред самото българско консулство

Част от паната са разположени непосредствено пред централния вход на българското Генерално консулство и визовата служба.

Останалите са поставени по дългата фасада на дипломатическата служба – покрай оживен булевард, който свързва модерните райони Левент и Бешикташ.

Рекламите са осветени и остават видими денем и нощем, което превръща дипломатическата сграда в своеобразна витрина на българския туризъм.

„Още в началото на това лято стартирахме кампания за подновяване на старите рекламни пана, които бяха доста износени, с нови, по-впечатляващи и по-модерни“, съобщиха от българското генерално консулство в Истанбул.

Кампанията е реализирана с логистична и финансова подкрепа от Министерството на туризма, както и от общини и курорти, представени в рекламата.

Турските туристи все по-често избират България

И рекламата очевидно има публика.

По данни на НСИ гражданите на Турция са сред най-многобройните посетители от държави извън Европейския съюз.

През юни 2026 г. около 250 000 турски граждани са посетили България, а през май броят им е бил около 247 000.

Важно уточнение е, че статистиката включва не само туристически пътувания, но и служебни посещения, други цели и транзитен трафик.

Според данни, цитирани от заместник-министъра на туризма проф. Мариела Модева, през 2025 г. над 295 000 турски туристи са били регистрирани в местата за настаняване у нас. Това представлява увеличение от 61% спрямо предходната година.

Албена атакува турския пазар

Сред най-активните български курорти на турския пазар е „Албена“.

„Много активно се включихме с идеи и финансиране в изработването на новите рекламни пана, които се поставиха в Истанбул. Получаваме много положителни отзиви за тази инициатива“, заяви Бирджан Сали, мениджър „Турски пазар“ в „Албена“.

По думите му курортът активно се представя и на туристическите изложения в Истанбул и Измир.

Турски туроператори също отчитат, че по-голямото присъствие на България в местните медии и рекламното пространство допринася за интереса към страната ни.

България има едно сериозно предимство на турския пазар – близостта.

За турските туристи страната ни предлага комбинация от море, планина, СПА, култура и зимни спортове, при това на сравнително кратко разстояние.