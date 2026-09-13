Как да победим депресията след отпуск
Малки задачи, повече време навън и още една почивка в календара могат да направят връщането към работа по-поносимо
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Малки задачи, повече време навън и още една почивка в календара могат да направят връщането към работа по-поносимо
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