Сериозен проблем с почивката за много българи

Едноседмичната почивка извън дома остава непосилен разход за голяма част от българите. 39,1% от хората на възраст над 16 години у нас не могат да си позволят седем дни почивка годишно, показват данни на Евростат за 2025 г., цитирани от "Вести".

По този показател България е сред най-засегнатите държави в Европейския съюз. Делът у нас е с близо 12 процентни пункта над средното за ЕС, което е 27,5%.

Спрямо данните за 2024 г. делът на българите, които не могат да си позволят едноседмична почивка, е намалял с 2,3 процентни пункта.

Тенденцията у нас е обратна на средната за Европейския съюз, където е отчетено увеличение от 0,5 процентни пункта.

Въпреки подобрението България остава сред държавите с най-голям дял на хората, за които седмица извън дома е финансово недостъпна.

България и Унгария са с еднакъв дял от 39,1%. По-високи стойности са отчетени само в Гърция и Румъния.

В Румъния 61,4% от хората не могат да си позволят едноседмична почивка, а в Гърция делът е 46,6%. Тези данни обаче служат основно като сравнение, докато за България ключовият извод е, че почти четирима от всеки десет души остават без финансова възможност за почивка.

Показателят не показва дали хората действително са пътували. Той измерва дали домакинството разполага с достатъчно средства, за да си позволи една седмица годишна почивка извън дома.

Това означава, че в групата попадат хора, които не се отказват от пътуване по личен избор, а защото бюджетът им не го позволява.