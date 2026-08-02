Първи версии! Ето срещу кого е бил грозният атентат в Москва

Една от разпространяваните версии за бомбения атентат пред ресторант Balzi Rossi в центъра на Москва е, че мишената е бил генерал-полковник Александър Чайко. Според непотвърдени медийни съобщения той трябвало да отбележи там своя 55-и рожден ден на строго охранявано частно парти. Взривът уби трима души и рани най-малко 21, но руските власти още не са обявили кой е бил главната цел.

Чайко е главнокомандващ на Въздушно-космическите сили на Русия от май 2026 г. и преди това е командвал руски войски в Сирия и групировка по киевското направление в началото на пълномащабната война. През март Европейският съюз го включи в санкционния си списък като най-висшия руски офицер на терен, когато войските на Москва влизат в Буча.

Охраната спряла бомбата пред вратата

„Комерсант“ съобщава, че целта на атаката са били гостите на частното събитие върху лятната тераса на ресторанта. Самото издание не назовава официално Чайко като мишена, но други медии и проруски военни блогъри свързват вечерта с честването на рождения му ден. Генералът е навършил 55 години на 27 юли.

Партито било охранявано изключително строго и именно това вероятно е предотвратило много по-голям брой жертви. Жена се приближила към заведението с кутия, която представила като подарък за гостите, но охранител се усъмнил и я спрял за проверка. В този момент устройството избухнало.

По предварителната версия куриерката вероятно не е знаела какво носи. Разследващите допускат, че бомбата е била задействана дистанционно в момента, когато жената била спряна пред входа и вече нямало как да достигне до събралите се на терасата гости.

Устройство за масово убийство

Взривното устройство е било с мощност, равна на около килограм тротил, и е било натъпкано с метални сачми, за да причини максимален брой тежки поражения. Загинали са куриерката, охранителят, който я спрял, и посетител на ресторанта. Най-малко 21 души са получили различни по тежест наранявания.

Силата на експлозията е разкъсала жената, носеща пакета, като част от тялото ѝ е била открита на около 15 метра от мястото на взрива. След детонацията от ресторанта избягали окървавени и изплашени гости, а районът бил незабавно блокиран от полиция, Росгвардия и специални екипи.

Москва призна терористичен акт

Първоначално се появила версия за авария или изтичане на газ, но Националният антитерористичен комитет потвърди, че е избухнало самоделно взривно устройство. Следственият комитет разглежда случая като престъпление с терористична насоченост, а по данни на „Комерсант“ е образувано дело за терористичен акт.

Засега никой не е поел отговорност за нападението. Руските власти не са съобщили дали Чайко действително е присъствал в ресторанта, дали е пострадал и кои други високопоставени гости са били на частното събитие.