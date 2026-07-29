При засада и след дъжд от куршуми: Простреляха руски военен магнат

Истински международен скандал взриви руските военни среди след извършено брутално покушение срещу един от най-важните хора на фронта в Украйна. Топ оръжейният бизнесмен и главен конструктор на серията безпилотни самолети „Овод“ – Андрей Черезов, беше прострелян посред бял ден при детайлно планирана засада. Кървавият екшън се разигра в град Тула, намиращ се на около 200 километра южно от Москва, превръщайки жилищния район в арена на мафиотска разправа.

Дъжд от куршуми във входа на блока

Атентатът срещу Черезов е извършен изключително хладнокръвно и професионално. Регионалното поделение на Следствения комитет на Русия разкрива, че нападателят е причакал жертвата си в тъмната част на входа на жилищна сграда.

В момента, в който бизнесменът е прекрачил прага, срещу него е открит директен огън от упор. Простреляният Черезов веднага е бил откаран към най-близката болница в тежко състояние, докато лекарите се борят за живота му на операционната маса. Оръжейният бос е получил редица държавни почести от Кремъл и лично е тествал машините си на фронтовата линия, което го превърна в мишена №1.

Черният списък на Киев?

Разследващите органи веднага блокираха целия град в опит да заковат нападателя. Версиите в кулоарите на руските служби сочат, че атаката е част от серията тайни поръчкови покушения срещу висши руски официални лица и военни фигури.

От началото на войната през февруари 2022 г. няколко ключови фигури от военния елит на Москва бяха ликвидирани в подобни засади, а Киев вече пое официална отговорност за част от тези показни екзекуции. Опасенията са, че Черезов е бил в челен списък за елиминиране поради огромното значение на неговите дронове за бойните действия.

Дроновете-убийци, които промениха фронта

Залогът в това покушение е огромен. Компанията на Андрей Черезов е гръбнакът на руското въздушно разузнаване и нападения в Украйна. Още през 2024 г. медиите в Русия разкриха най-новите смъртоносни модели „Овод“, които бяха изпратени изключително на фронта, за да нанасят съкрушителни удари. Професионалният удар в Тула поставя под въпрос сигурността на най-строго пазените руски конструктори, а ченгетата проверяват дали няма вътрешен човек, който е издал адреса и навиците на милионера.