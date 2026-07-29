Кошмарът в Китай: Броят на жертвите расте

Кошмарът в Китай продължава. Броят на жертвите на опустошителното свлачище нарасна до 41, след като спасителни екипи откриха телата на още 30 души.

Бедствието стана на 17 юли в китайския град Чунцин. След извършен ДНК анализ и идентификация на намерените тела и човешки останки властите официално потвърдиха смъртта на още 30 души.

При свлачището, предизвикано от проливни дъждове, десетки бяха обявени за изчезнали. Огромното количество кал, скали и земна маса затрупа жилищни сгради и принуди над 1100 души да се евакуират.

По-рано Китайската централна телевизия съобщи, че най-малко 10 души са били спасени, докато неизвестен брой хора са останали затрупани под отломките, предава БТА. Телевизионни кадри показаха как част от планината се срутва върху жилищен район. Няколко сгради в непосредствена близост до свлачището са останали непокътнати, но спасителните операции са били силно затруднени заради нестабилния терен и опасността от нови свличания.

Свлачището нанесе щети и на електропреносната инфраструктура. Няколко електрически стълба бяха затрупани, което доведе до прекъсване на електрозахранването. Като предпазна мярка подаването на вода, електричество и природен газ бе временно спряно в радиус от един километър около мястото на бедствието, за да се предотвратят допълнителни инциденти.