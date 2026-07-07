Китай плува под вода! Торнада, скъсани язовири и хиляда змии

Климатичен апокалипсис удари Китай и продължава да разкъсва страната на три - невиждани наводнения в южните части, смъртоносни торнада в централните, както и събудени десетки свлачища от порои дори в пустинята. Урагани бушуват, реките масово преливат, отнасяйки коли и хора, пише South China Morning Post.

Проливните дъждове разрушиха безброй ферми, а от една изпълзяха хиляда отровни змии, които вече са огромната напаст за цял регион. Социалните мрежи са изпълнени със стотици видеа, показващи ужасени хора, които опитват да хванат змиите с бамбукови пръчки в дълбоката вода.

Основното огнище на бедствието в момента е Южен Китай. Тайфунът Майсак връхлетя бреговете с ураганни ветрове, превръщайки цели мегаполиси в огромни езера.

Пороите скъсаха стените на големи язовири, а драматични кадри от CCTV показаха как кални водни маси буквално помитат тонове бетонни конструкции.

Властите бият тревога за евакуация с надуваеми лодки на милионни градове, като в регионалната столица Наннин, в която живеят над 9 милиона, е обявено най-високия- червен код на опасност. Водата в някои градове достигна 1.6 метра над критичния праг

Докато югът се дави, централните и северните провинции са ударени от феномен, наречен от метеоролозите „тежка конвективна буря“.

Торнада със скорост до 150 километра в час в провинция Хубей отнесе покриви, събори индустриални халета и остави десетки ранени в градовете.

В друга провинция - в Гансу, порой отнесе цял хълм и погреба стотици къщи, като спасителните екипи в момента се състезават с времето, за да изровят затрупани хора.

Най-притеснителното за учените са екстремните наводнения и в северозападните пустинни части, които са залети от денонощни порои, за които местната инфраструктура изобщо не е подготвена.

Кошмарите нямат край. Националният метеорологичен център обяви днес, че през Тихия океан към Източен Китай се приближава супертайфунът Бави от най-високата 5-а категория. Очаква се той да удари сушата в края на седмицата между провинциите Джъдзян и Фудзиен, носейки нови библейски валежи.

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