Нова загуба за Хари! Лондон го посрещна с тежък удар

Принц Хари загуби делото си срещу издателя на "Дейли мейл" и "Мейл он съндей" в момент, когато отново беше в Лондон за събития, свързани с неговите Игри за непобедими. Съдът отхвърли исковете на херцога на Съсекс и още шестима известни ищци, сред които Елтън Джон, Елизабет Хърли и Сейди Фрост. Те твърдяха, че издания на Associated Newspapers Limited са използвали незаконно събрана информация за публикации от 90-те години до 2011 г., но не успяха да докажат твърденията си. Решението поставя тежка точка в една от най-продължителните съдебни битки на Хари срещу британската таблоидна преса, пише „Пийпъл“.

Делото беше част от по-широката война на принц Хари с медии, които той обвинява в натрапчиво и незаконно поведение. В предишни процеси херцогът и Меган Маркъл постигнаха отделни успехи - включително символично обезщетение по делото на Меган срещу "Мейл он съндей" за публикувано лично писмо до баща й, както и извънсъдебно споразумение с издателя на „Сън“, включващо значително обезщетение и извинение. Този път обаче съдебният изход беше различен.

Хари пътува до Лондон по-рано тази година, за да свидетелства по делото срещу ANL. Тогава той описа натиска от таблоидите като продължаваща атака срещу него и семейството му. Пред съда херцогът заяви, че пресата е превърнала живота на Меган в „абсолютно нещастие“ и настоя, че преживяването е „ужасно“.

В писмените си показания Хари свърза решението си да търси съдебна отговорност с начина, по който британските медии започват да пишат за Меган след разкриването на връзката им през 2016 г. Той говори за „злобни“ и „понякога расистки“ публикации, които според него се засилват по време на бременността й и след раждането на сина им Арчи.

Загубата по делото идва на фона на друг нерешен въпрос за херцога - охраната му във Великобритания. Хари и Меган изгубиха автоматичната държавна защита, след като се отказаха от кралските си задължения и се преместиха в Калифорния през 2020 г. След неуспешното обжалване по този спор през май 2025 г. Хари заяви пред Би Би Си, че на този етап не вижда как би върнал съпругата и децата си в Обединеното кралство.

Именно съображенията за сигурност оставиха Меган и децата им - принц Арчи и принцеса Лилибет - извън това пътуване до Лондон. Първоначално се обсъждаше възможност семейството да придружи Хари, но рискът около охраната промени плановете. Преразглеждането на мерките за защита от британските власти все още не е приключило, а представители на херцога твърдят, че последната оценка на риска за него е направена преди близо седем години.

Така завръщането на Хари в Лондон отново се оказа белязано от съдебни решения, лични ограничения и напрежение с британските институции. Загубеното дело срещу издателя на "Дейли мейл" не отменя по-широката му битка за отговорност на таблоидите, но я оставя с най-трудния извод - този път съдът не прие доказателствата му. За херцога на Съсекс остава още един болезнен въпрос: как да поддържа връзка с родината си, когато съдът, медиите и спорът за сигурността продължават да я правят все по-недостъпна за семейството му.

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