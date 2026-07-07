Добра новина за Марин Льо Пен. Президентската битка остава в играта

Марин Льо Пен запази реален шанс да участва в президентските избори във Франция догодина, след като Парижкият апелативен съд не потвърди в пълния й размер най-тежката политическа санкция от първата инстанция. Съдът я призна за виновна по делото за неправомерно използване на европейски средства, но ефективната забрана за кандидатиране и заемане на избираема длъжност е 15 месеца.

Това на теория отваря пътя й към президентския вот, чийто първи тур е насрочен за 18 април, а вторият - за 2 май. Решението оставя в ръцете на Льо Пен най-важния избор - дали да влезе в кампанията при наложените условия, или да отстъпи място на Жордан Бардела.

Решението е тежко юридически, но политически не е фаталният удар, от който лагерът на Льо Пен се опасяваше. Апелативният съд постанови общо 45-месечна забрана, но 30 месеца са условни, а ефективният срок тече от датата на първоинстанционния процес - 31 март 2025 г. Така календарът работи в нейна полза и оставя отворена възможността тя отново да се включи в битката за Елисейския дворец.

На първа инстанция миналата пролет Льо Пен получи 5-годишна забрана да заема избираема длъжност, четири години затвор, от които две условно, и глоба от 100 000 евро. Сега Апелативният съд намалява присъдата на три години затвор, от които две условно, а една година трябва да бъде изтърпяна с електронна гривна. Глобата от 100 000 евро остава.

Точно електронната гривна се превръща в най-деликатната част от решението. Льо Пен вече заяви миналата седмица, че кандидат за президент трябва да бъде напълно свободен в движенията си и че това трудно би било възможно при подобно ограничение. Тази вечер тя ще говори по телевизия Те Еф 1 и се очаква да обяви как вижда следващия си ход.

Парижкият апелативен съд постанови също партията „Национален сбор“ да плати 2 млн. евро глоба за причинени вреди заради неправомерно използване на европарламентарни средства. От тази сума 1 млн. евро е условна глоба и ще се дължи само при последващо нарушение.

Ако Льо Пен реши да не се кандидатира, най-вероятният наследник в президентската надпревара е официалният лидер на партията и евродепутат Жордан Бардела. Но днешното решение не я изважда автоматично от играта. То оставя отворен сценария, който за „Национален сбор“ е най-важен - Марин Льо Пен все още може да бъде лицето на президентската битка, стига сама да прецени, че условията не правят кампанията невъзможна.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com